Руслан Багінський подарував капелюха королеві Єлизаветі (фото)

Подарований головний убір стане частиною колекції Її Величності.

Відомий український дизайнер Руслан Багінський створив капелюха для королеви Великобританії Єлизавети Другої. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у своїх соцмережах.

Дизайнер головних уборів зі Львова з нагоди Дня Незалежності виготовив фетровий капелюшок для королеви та передав його послу Великобританії в Україні Мелінді Сіммонс.

Український фетровий капелюшок блакитного кольору із синім бантиком та букетом кольорових фіалок і незабудок стане частиною колекції головних уборів 96-річного монарха.

[ + – ] Новий капелюшок королеви Єлизавети Фото: MFA of Ukraine

"З нагоди Дня Незалежності України та на знак вдячності за непохитну підтримку знаменитий дизайнер Руслан Багінський створив капелюха для Її Величності королеви. Ми пишаємося тим, що цей капелюшок стане частиною колекції головних уборів Її Величності", — підписали фото зустрічі знаменитого дизайнера та пані посла Великобританії.

На знімку дипломатка тримає в руках круглу білу коробку, на якій написані слова "Цей капелюшок" та лого українського бренду.

[ + – ] Руслан Багінський створив капелюха для королеви Єлизавети

Руслан Багінський — доволі популярна персона серед зірок світового шоубізнесу. У його головних уборах з'являються в публічному просторі Белла Хадід, Майлі Сайрус, Періс Гілтон, Мадонна та інші. Остання навіть зустріла 2022 у балаклаві від дизайнера зі Львова.

Нагадаємо, світська левиця Періс Гілтон вийшла на публіку у виробі від Руслана Багінського.

Також Фокус писав про спеціальний патріотичний дроп синьо-жовтих бейсболок бренду Руслана Багінського.