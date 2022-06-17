В модной шляпке. Дочка принцессы Анны возглавила шествие на скачках в Аскоте

Зара Тиндалл проводила время в компании подруги принца Гарри, Натали Пинкхэн.

В графстве Беркшир продолжаются знаменитые Королевские скачки, на которых традиционно присутствуют член королевской семьи. Третий день Royal Ascot называют женским. Светские дамы соревнуются в красоте и оригинальности нарядов, уделяя особое внимание головным уборам.

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Как пишет Hellomagazine, одной из самых стильных представителей королевской семьи в этот день оказалась дочка принцессы Анны, Зара Тиндалл. Вместе с супругом, Майком Тиндаллом, а также с матерью и ее мужем, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом, она проехалась в карете, возглавив шествие в честь третьего дня Королевских скачек в Аскоте.

[ + – ] Принцесса Анна с дочкой, Зарой Тиндалл, во время каретного шествия на скачках в Аскоте. Фото: Getty Images

За ними следовали дочь принцессы Маргарет, леди Сара Чатто, муж Сары Дэниел Чатто, а также виконт и виконтесса Брукборо.

Зара Тиндалл была одета в белое длинное платье, декорированное розовыми пуговицами, ярко-зеленую элегантную шляпку, украшенную розами, и туфли-лодочки на каблуке в тон цветам.

Ее мама, принцесса Анна, выбрала для выхода в свет сдержанное платье светло-коричневого оттенка и шляпку в тон.

[ + – ] Зара Тиндалл на Королевских скачках в Аскоте. Фото: Getty Images

Дочка принцессы Анны наблюдала за скачками в компании подруги принца Гарри, Натали Пинкхэм. Телеведущая блистала в золотом платье. На голове у нее была шляпа с необычным декором, похожем на изображение солнца.

[ + – ] Зара Тиндалл и Натали Пинкхэм наблюдают за скачками из королевского ложе. Фото: Getty Images

Натали Пинкхэм когда-то приписывали романтическую связь с принцем Гарри, однако телеведущая настаивала, что между ними нет ничего, кроме дружбы.

Напомним, 96-летняя королева впервые за все годы правления отсутствует на соревнованиях по конному спорту из-за проблем со здоровьем. Журналисты надеялись, что Елизавета II посетит скачки в четверг, однако этого не произошло.

Фокус ранее рассказывал, что принц Чарльз впервые представлял королеву Елизавету II на церемонии открытия скачек в Аскоте. Наследник британского престола был очень обходительным, много улыбался и тепло приветствовал членов королевской семьи, которые прибыли в первый день посмотреть гонки. Особое внимание принц Чарльз уделил своим племянницам — принцессе Беатрис и Заре Тиндалл, поцеловав их в щеки во время встречи. Также старший сын Елизаветы II был очень любезен с супругой своего младшего брата, принца Эдуарда, Софи Уэссэкской.