Дамский угодник. Принц Чарльз трогательно целовал гостей на скачках в Аскоте

Сын Елизаветы II впервые заменял ее на церемонии открытия Royal Ascot.

На днях в Великобритании открыли Королевские скачки в Аскоте — одно из долгожданных мероприятий, которое обожает королева. К сожалению, Ее Величество впервые за все годы своего правления не смогла присутствовать на церемонии открытия гонок в связи с проблемами со здоровьем. Королева делегировала свои обязанности старшему сыну, принцу Чарльзу. Будущий британский монарх отлично справился со своей ролью и выглядел невероятно обходительным. Во время церемонии открытия он приветствовал гостей, в том числе своих дорогих племянниц — принцессу Беатрис и Зару Тиндалл, нежно целуя их в щеки. Об этом пишет Hellomagazine

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В издании сообщают, что прежде чем поцеловать принцессу Беатрис, принц Чарльз снял свой цилиндр. В ответ супруг Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, который сопровождал ее на скачках, тоже снял свой цилиндр, чтобы поприветствовать наследника престола.

[ + – ] Принц Чарльз приветствовал свою племянницу, принцессу Беатрис, поцелуем в щеку. Фото: Getty Images

[ + – ] Британский наследник нежно обнимал свою племянницу, Зару Тиндалл, пока та целовала его в щеку. Фото: Getty Images

Беатрис и Зара были не единственными членами королевской семьи, которых Чарльз поцеловал. Принц Уэльский также очень нежно приветствовал супругу своего брата, принца Эдуарда, Софи Уэссекскую.

[ + – ] Не обошли поцелуи Чарльза и супругу принца Эдуарда, Софи Уэссекскую. Фото: Getty Images

Напомним, Королевские скачки в Аскоте проходят с 14 по 18 июня. В первый день на церемонии открытия присутствовали члены королевской семьи, среди которых были принц Чарльз и его супруга, Камилла Паркер-Боулз, принцесса Беатрис с мужем, Зара Тиндалл с супругом, Майком Тиндаллом, Софи Уэссекская. По этикету все женщины были одеты в нежные летние платья и шляпки с цветами, а мужчины — в смокинги, длинные брюки и цилиндры.

Ожидается, что на протяжении недели скачки посетят и другие представители королевской семьи. В том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Фокус ранее писал, что герцог и герцогиня Кембриджские переезжают в скромный коттедж с четырьмя комнатами в пешей доступности от дома Елизаветы II, чтобы быть ближе к королеве. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма осенью пойдут в новую школу.

Также Фокус рассказывал, что младший сын Кембриджей — принц Луи — был звездой Платинового юбилея королевы. Мальчика так утомили долгие празднования, что он от скуки корчил рожицы. Из-за этого в соцсетях принцу Луи ставили "диагнозы".