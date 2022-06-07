В Интернете принцу Луи ставят "диагноз аутиста" после Платинового юбилея Елизаветы II

В Twitter обсуждают поведение четырехлетнего принца на торжествах в честь Елизаветы II.

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Принц Луи был звездой грандиозных торжеств по случаю Платинового юбилея Елизаветы II. Четырехлетнему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма трудно было сдержать эмоции из-за слишком утомительных мероприятий. Он не мог усидеть на месте, постоянно кривлялся, а в первый день сильно испугался громкого шума во время авиашоу, закрыл уши руками и закричал.

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Фото с кричащим принцем Луи стало мемом в соцсетях. Однако некоторые пользователи Twitter посчитали, что с сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма не все в порядке. Ведь разве может четырехлетний ребенок, по мнению интернет-сообщества, не контролировать свои эмоции. Пользователи Сети в стиле непрошенных советов сразу предположили, что у маленького озорника наверняка есть какие-то проблемы с поведением, которые можно объяснить "диагнозом".

"Шутки в сторону, я единственный, кто задается вопросом, аутист ли принц Луи? Он выглядит точно так же, как ребенок с тяжелой звуковой чувствительностью (мизофония), реагирующий на громкий шум" — написал один из пользователей Twitter.

"Большинство людей: "Ха-ха! Посмотрите, как принц Луи появился с королевой и его родителями!"

Аутичные люди: "Это я в детстве. Однозначно нужны наушники. Почему вы смеетесь? Не смешно, когда громкие звуки причиняют нам боль и дискомфорт!" — написал еще один пользователь Twitter.

"Он может быть аутистом! Принц Луи — красивый ребенок со странным поведением" — добавил другой.

"Мой ребенок аутист, который сейчас уже взрослый, и после просмотра видео с принцем Луи на этих выходных я бы сказала, что он болен, возможно, синдромом Аспергера/СДВГ", — отметили в Сети.

К счастью, на стороне принца Луи гораздо больше трезвомыслящих людей, чем может показаться. Многие пользователи Twitter встали на защиту четырехлетнего наследника престола, написав, что он просто активный и эмоциональный ребенок. А также очень дружелюбный и общительный.

"Теперь у нас ставят диагноз только по взгляду врачей из Твиттера? В моей семье есть аутисты. Никто не ведет себя как маленький принц Луи. Аутисты не дружат с толпой или людьми. Это их главная черта характера ", — пишут в Сети.

Также в защиту принца Луи высказалась королевский наблюдатель Кайла Адам.

"Принцу Уильяму и Кейт плевать на все комментарии о принце Луи, они просто были счастливы, что он повеселился. Всем тем, кто сказал, что он аутист, у него СДВГ, его нужно запереть, ударить или спрятать. Это большой FUCK YOU для вас" — написала Кайла.

Фокус ранее рассказывал о том, что во время празднования Платинового юбилея правления королевы принца Луи успокоила его прабабушка, Елизавета II.