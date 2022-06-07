В інтернеті принцу Луї ставлять "діагноз аутиста" після Платинового ювілею Єлизавети ІІ.

У Twitter обговорюють поведінку чотирирічного принца на урочистостях на честь Єлизавети ІІ.

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Принц Луї був зіркою грандіозних урочистостей з нагоди Платинового ювілею Єлизавети ІІ. Чотирирічному синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма важко було стримати емоції через надто виснажливі заходи. Він не міг всидіти на місці, постійно кривлявся, а першого дня сильно злякався гучного шуму під час авіашоу, затулив вуха руками і закричав.

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Фото з принцом Луї, що кричить, стало мемом у соцмережах. Однак деякі користувачі Twitter подумали, що з сином Кейт Міддлтон та принца Вільяма не все гаразд. Адже хіба може чотирирічна дитина, на думку інтернет-спільноти, не контролювати своїх емоцій. Користувачі мережі в стилі непроханих порад відразу припустили, що маленький бешкетник напевно має якісь проблеми з поведінкою, які можна пояснити "діагнозом".

"Жарти вбік, я єдиний, хто ставить питання, аутист чи принц Луї? Він виглядає так само, як дитина з важкою звуковою чутливістю (мізофонія), що реагує на гучний шум" — написав один із користувачів Twitter.

"Більшість людей: "Ха-ха! Подивіться, як принц Луї з'явився з королевою та його батьками!"

Аутичні люди: "Це я в дитинстві. Однозначно потрібні навушники. Чому ви смієтеся? Не смішно, коли гучні звуки завдають нам болю та дискомфорту!" — написав ще один користувач Twitter.

"Він може бути аутистом! Принц Луї — гарна дитина з дивною поведінкою", — додав інший.

"Моя дитина аутист, яка зараз вже доросла, і після перегляду відео з принцом Луї цими вихідними я б сказала, що вона хвора, можливо, синдромом Аспергера/СПАУ", — зазначили в мережі.

На щастя, на боці принца Луї набагато більше розсудливих людей, ніж може здатися. Багато користувачів Twitter стали на захист чотирирічного спадкоємця престолу, написавши, що він просто активна та емоційна дитина. А також дуже доброзичливий та товариський.

"Тепер у нас ставлять діагноз тільки на погляд лікарів з Твіттеру? У моїй сім'ї є аутисти. Ніхто не поводиться, як маленький принц Луї. Аутисти не дружать з натовпом або людьми. Це їхня головна риса характеру", — пишуть у мережі.

Також на захист принца Луї висловилася королівська спостерігачка Кайла Адам.

"Принц Вільям і Кейт начхати на всі коментарі про принца Луї, вони просто були щасливі, що він повеселився. Всім тим, хто сказав, що він аутист, у нього СПАУ, його потрібно замкнути, вдарити або сховати. Це великий FUCK YOU для вас", — написала Кайла.

Фокус раніше розповідав, що під час святкування Платинового ювілею правління королеви принца Луї заспокоїла його прабабуся, Єлизавета II.