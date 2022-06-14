Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в новый дом с четырьмя спальнями

Герцог и герцогиня Кембриджские мечтали о скромном коттедже, чтобы не быть обузой для налогоплательщиков.

Этим летом принц Уильям и Кейт Миддлтон переселятся вместе с семьей в дом с четырьмя спальнями в поместье Виндзор. Как сообщает Daily mail, герцог и герцогиня Кембриджские намерены переехать из Кенсингтона в коттедж Аделаида в Беркшире, чтобы быть ближе к Ее Величеству.

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Новый дом Кембриджей находится в нескольких минутах ходьбы от часовни Святого Георгия и Виндзорского замка, в королевском поместье площадью 655 акров. Здание внесено в список памятников архитектуры II степени и датируется 1831 годом.

По словам Ингрид Стюард, главного редактор журнала Majesty Magazine, королеве нужно, чтобы вокруг нее было больше таких людей как принц Уильям. Ее Величество часто бывает одна и не общается в быту ни с кем, кроме персонала, поэтому она будет рада, что ее внук с супругой и тремя правнуками будут жить в десяти минутах ходьбы от нее. Кроме того, переезд сблизит семью с Елизаветой II и станет важным признаком того, что пара готовится взять на себя гораздо более важную роль, чем представительство королевской семьи на светских и официальных мероприятиях.

Источники, близкие к Виндзорам, предполагают в разговоре с изданием, что Кембриджи хотели переехать, в том числе для того, чтобы перевести своих троих детей в новую школу. Восьмилетнего принца Джорджа, семилетнюю принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Луи заберут из учебного заведения в Лондоне, и в новом семестре в сентябре они будут учиться в другом месте.

По информации издания Sun, Кейт Миддлтон и принц Уильям хотели скромный дом, чтобы начать новую жизнь в Виндзоре. Новый коттедж полностью отвечает всем их требованиям. Это небольшой дом с четырьмя спальнями — как раз достаточно для семьи из пяти человек, у которых нет постоянного персонала.

"Они были непреклонны, они не хотели ничего слишком эффектного или чего-либо, что требовало ремонта или дополнительной безопасности, чтобы не быть обузой для налогоплательщика" — отметили источники издания.

Фокус ранее рассказывал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям искали новую школу для своих детей. Кембриджи основательно подходили этому вопросу и потратили на его решение больше года.