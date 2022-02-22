Кейт Миддлтон ищет новую школу для своих детей

Герцоги намерены обосноваться в графстве Беркшир, где находится Виндзор. Они подыскивают домик в богатом пригороде, чтобы быть поближе к королеве и родителям Кейт.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин занялась поиском школы в Виндзоре для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, поскольку семья готовится переехать, сообщает The Times.

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В настоящее время Кейт Миддлтон и принц Уиьям разрываются между Кенсингтонским дворцом в Лондоне и семейным особняком Анмер-Холл в Норфолке, но в ближайшее время планируют переехать в Виндзор, чтобы быть поближе к Елизавете II.

По словам королевского журналиста Хилари Роуз, герцоги будут жить в Беркшире, недалеко от родителей Кейт, которые обосновались в Баклбери, районе, популярном среди богатых британцев. Кембриджи считают, что на данном этапе жизнь в пригороде – оптимальный вариант для них. К тому же, из Виндзора до западного Лондона они смогут добираться всего за 25 минут, если их будет сопровождать полиция.

Ранее жизнь в Анмер-Холле имела для Уильяма и Кейт несколько ключевых преимуществ. Принц работал пилотом вертолета в санитарной авиации Восточной Англии, и пара стремилась дать своим маленьким детям как можно более нормальное воспитание, вдали от общественного внимания. Но теперь, когда их двое старших детей учатся в школе в Лондоне, ездить на выходные стало довольно далеко. В Виндзоре они могли работать в обратном порядке: семья жила там постоянно, а при необходимости ездила в Лондон. После смерти герцога Эдинбургского в прошлом году соседство с герцогами Кембриджскими поблизости, несомненно, послужит стимулом для королевы, считают обозреватели.

У 95-летнего монарха близкие отношения с Уильямом, и во время учебы в Итонском колледже, который находится недалеко от замка, он часто обедал по воскресеньям со своими бабушкой и дедушкой в ​​обшитой панелями Дубовой комнате замка. В течение многих лет королева использовала Виндзор как резиденцию на выходные, но теперь монарх планирует постоянно обосноваться там.

Кейт и Уильям теперь надеются, что им все же удастся найти школу, где все трое их детей будут учиться вместе. Как рассказал главный редактор Talk Education и бывший редактор Tatler Schools Guide Тедди Уолстенхольм, герцоги подходят к поиску учебного заведения очень основательно и уже потратили на это весь последний год.

Переезд, который сблизит семью как с королевой, так и с родными Кэтрин, является наиболее важным признаком того, что пара готовится взять на себя гораздо более важную роль в королевской семье, чем простое представительство на светских и официальных мероприятиях.

Тем временем королева Елизавета, о которой так заботятся ее родственники, все реже появляется на публике. Недавно у монарха обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что у Ее Величества три прививки, она не смогла избежать заражения. Ранее им заболели принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.