Кейт Міддлтон шукає нову школу для своїх дітей

Герцоги мають намір влаштуватися в графстві Беркшир, де розташований Віндзор. Вони підшукують будиночок у багатому передмісті, щоб бути ближче до королеви та батьків Кейт.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін зайнялася пошуком школи у Віндзорі для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, оскільки сім'я готується переїхати, повідомляє The Times.

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Наразі Кейт Міддлтон і принц Вільям розриваються між Кенсінгтонським палацом у Лондоні та сімейним особняком Анмер-Холл у Норфолку, але найближчим часом планують переїхати до Віндзору, щоб бути ближче до Єлизавети II.

За словами королівського журналіста Хіларі Роуз, герцоги житимуть у Беркширі, неподалік батьків Кейт, які влаштувалися в Баклбері, районі, популярному серед багатих британців. Кембриджі вважають, що на цьому етапі життя у передмісті – оптимальний варіант для них. До того ж, з Віндзора до західного Лондона вони зможуть діставатися лише за 25 хвилин, якщо їх супроводжуватиме поліція.

Раніше життя в Анмер-Холі мало для Вільяма та Кейт кілька ключових переваг. Принц працював пілотом вертольота в санітарній авіації Східної Англії, і пара прагнула дати своїм маленьким дітям якомога нормальніше виховання, далеко від суспільної уваги. Але тепер, коли їхні двоє старших дітей навчаються у школі у Лондоні, їздити на вихідні стало досить далеко. У Віндзор вони могли працювати у зворотному порядку: сім'я жила там постійно, а за необхідності їздила до Лондона. Після смерті герцога Единбурзького минулого року сусідство з герцогами Кембриджськими поблизу, безсумнівно, стане стимулом для королеви, вважають оглядачі.

У 95-річної монархині близькі стосунки з Вільямом, і під час навчання в Ітонському коледжі, який розташований недалеко від замку, він часто обідав у неділю зі своїми бабусею та дідусем в обшитій панелями Дубовій кімнаті замку. Протягом багатьох років королева використовувала Віндзор як резиденцію у вихідні, але тепер монархиня планує постійно влаштуватися там.

Кейт і Вільям тепер сподіваються, що їм все ж таки вдасться знайти школу, де всі троє їхніх дітей навчатимуться разом. Як розповів головний редактор Talk Education і колишній редактор Tatler Schools Guide Тедді Волстонхольм, герцоги підходять до пошуку навчального закладу дуже ґрунтовно і вже витратили на це весь останній рік.

Переїзд, який зблизить сім'ю як з королевою, так і з рідними Кетрін, є найважливішою ознакою того, що пара готується взяти на себе набагато важливішу роль у королівській сім'ї, ніж просте представництво на світських та офіційних заходах.

Тим часом королева Єлизавета, про яку так непокояться її родичі, все рідше з'являється на публіці. Нещодавно у монархині виявили коронавірус. Попри те, що її Величність має три щеплення, вона не змогла уникнути зараження. Раніше на нього захворіли принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз.