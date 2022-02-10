Принц Чарльз заразився коронавірусом після шикарного прийому у Британському музеї

Причому це вже вдруге, коли спадкоємець британського престолу хворіє на COVID-19.

Британський принц Чарльз повторно заразився коронавірусом, причому після того, як він відвідав шикарний прийом у Британському музеї, де контактував з десятками людей, включаючи міністра внутрішніх справ Пріті Пател та канцлера Ріші Сунака. А також 73-річний принц зустрічався зі своєю матір'ю – 95-річною королевою Єлизаветою. Про це пише Daily Mail.

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Принц самоізолювався, а в Букінгемському палаці вже повідомили, що королева не має жодних симптомів. Чарльз скасував усі раніше заплановані заходи.

[ + – ] Принц Чарльз на прийомі у Британському музеї

Востаннє принц хворів на коронавірус навесні 2020 року. Тоді всіх, з ким він контактував, відправили на самоізоляцію, але цього разу правила послабили. І це більше не є обов'язковою умовою.

Принц Уельський сказав, що легко переніс хворобу. Він сім днів перебував у своєму будинку в Біркхоллі в Шотландії, перш ніж повернутися до своїх обов'язків.

Причому принц Вільям, який заразився від батька, куди тяжче переніс хворобу, але приховував це, щоб не розбурхувати громадськість.

Самоізоляцію свого чоловіка прокоментувала герцогиня Камілла, яка уникла зараження. Вона вже здійснила ділову поїздку в Бакінгемшир і, спілкуючись з місцевим шерифом, сказала, що Чарльз знову хворіє і знаходить це "трохи стомлювальним".

Нагадаємо, 6 лютого під час офіційної промови, приуроченої до платинового ювілею, королева Великобританії оголосила, що коли її син Чарльз стане королем, його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, буде королевою-консортом.