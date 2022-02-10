Принц Чарльз заразился коронавирусом после шикарного приема в Британском музее

Причем это уже второй раз, когда наследник британского престола болеет COVID-19

Британский принц Чарльз повторно заразился коронавирусом, причем после того, как он посетил шикарный прием в Британском музее, где контактировал с десятками людей, включая министра внутренних дел Прити Патель и канцлера Риши Сунака. А также 73-летний принц встречался со своей матерью – 95-летней королевой Елизаветой. Об этом пишет Daily Mail.

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Принц самоизолировался, а в Букингемском дворце уже сообщили, что у королевы нет никаких симптомов. Чарльз отменил все ранее запланированные мероприятия.

[ + – ] Принц Чарльз на приеме в Британском музее

Последний раз принц болел коронавирусом весной 2020 года. Тогда, всех, с кем он контактировал, отправили на самоизоляцию, но в этот раз правила ослабили. И это больше не является обязательным условием.

Принц Уэльский сказал, что он легко перенес болезнь. Он семь дней находился в своем доме в Биркхолле в Шотландии, прежде чем вернуться к своим обязанностям.

Причем принц Уильям, который заразился от отца, куда тяжелее перенес болезнь, но скрывал это, чтобы не будоражить общественность.

Самоизоляцию своего мужа прокомментировала герцогиня Камилла, которая избежала заражения. Она уже совершила деловую поездку в Бакингемшир и, общаясь с местным шерифом сказала, что Чарльз снова болеет и находит это "несколько утомительным".

Напомним, 6 февраля во время официальной речи, приуроченной к платиновому юбилею, королева Великобритании объявила, что, когда ее сын Чарльз станет королем, его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская, будет королевой-консортом.