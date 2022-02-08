После смерти мужа лишают титула. Что ожидает леди Камиллу в статусе королевы-консорта

6 февраля во время официальной речи, приуроченной к платиновому юбилею, королева Великобритании объявила, что, когда ее сын Чарльз станет королем, его супруга Камилла будет королевой-консортом. Щедрый жест со стороны Елизаветы II предполагает особое отношение к Камилле Паркер-Боулз. Что же означает титул королевы-консорта и чем он отличается от титула королевы?

В первую очередь, титут королевы унаследованный. Елизавета II получила его от отца короля Георга VI, датская королева Маргрете II — от короля Фредерика IX. Титул королевы-консорта — приобретенный. Действующий монарх по желанию может даровать такой титул своего супругу или супруге. А они, в свою очередь, могут отказаться. Как это сделал супруг Елизаветы II принц Филипп. Он отказался от титула короля-консорта в пользу титула принца.

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Второе — королева-консорт не принимает важные государственные решения, не обладает ни политическими, ни военными полномочиями. Ее основная задача — поддерживать правящего супруга и участвовать в общественной жизни. Фактически, это то, чем супруга принца Чарльза занимается и сейчас — посещает благотворительные обеды, устраивает культурные и социально значимые мероприятия.

Третье — брак с королем не делает королеву-консорта престолонаследницей. После смерти супруга ее лишат титула.

[ + – ] Каммила Паркер-Боулз не использует титул принцессы из уважения к принцессе Диане

Стоит отметить, что когда принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз, британцы были настроены негативно по отношению к ней, из-за чего Букингемский дворец убеждал подданных, что супруга наследника будет принцессой-консортом. К слову, титул принцессы, Каммила Паркер-Боулз не использует в знак уважения принцессе Диане.

Как писал ранее Фокус, стало известно, почему Камилла Паркер-Боулз во время свадьбы с принцем Чарльзом в 2005 отказалась от свадебной диадемы.