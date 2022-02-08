Після смерті чоловіка позбавляють титулу. Що очікує на леді Каміллу у статусі королеви-консорт

6 лютого під час офіційної промови, приуроченої до платинового ювілею, королева Великобританії оголосила, що коли її син Чарльз стане королем, його дружина Камілла буде королевою-консортом. Щедрий жест з боку Єлизавети II передбачає особливе ставлення до Камілли Паркер-Боулз. Що ж означає титул королеви-консорт і чим відрізняється від титулу королеви?

Насамперед, титут королеви успадкований. Єлизавета II отримала від батька короля Георга VI, датська королева Маргрете II — від короля Фредеріка IX. Титул королеви-консорт – набутий. Чинний монарх за бажанням може дарувати такий титул своєму чоловіку або дружині. А вони, у свою чергу, можуть відмовитись. Як це зробив чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп. Він відмовився від титулу короля-консорта на користь титулу принца.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Друге — королева-консорт не приймає важливих державних рішень, не має ні політичних, ні військових повноважень. Її основне завдання — підтримувати чоловіка при владі і брати участь у житті. Фактично це те, чим дружина принца Чарльза займається і зараз — відвідує благодійні обіди, влаштовує культурні та соціально значущі заходи.

Третє — шлюб із королем не робить королеву-консорт спадкоємицею престолу. Після смерті чоловіка її позбавлять титулу.

[ + – ] Камміла Паркер-Боулз не використовує титул принцеси з поваги до принцеси Діани

Варто зазначити, що коли принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер-Боулз, британці були негативно налаштовані до неї, через що Букінгемський палац переконував підданих, що дружина спадкоємця буде принцесою-консортом. До речі, титул принцеси Камілла Паркер-Боулз не використовує на знак поваги до принцеси Діани.

Як писав раніше Фокус, стало відомо, чому Камілла Паркер-Боулз під час весілля з принцом Чарльзом у 2005 відмовилася від весільної діадеми.