У майбутньої королеви Великобританії виявили коронавірус після трьох щеплень

Герцогиня Корнуольська захворіла через чотири дні після того, як коронавірус виявили у її чоловіка, принца Чарльза.

74-річна Камілла Паркер-Боулз, дружина принца Чарльза та невістка британської королеви, захворіла на коронавірус незважаючи на те, що тричі щепилась від Covid-19, повідомляє Daily Mail.

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Позитивний тест герцогиня Корнуольська отримала через чотири дні після того, як коронавірус виявили у її чоловіка. Джерела в королівській сім'ї повідомили, що Камілла та Чарльз зараз на самоізоляції у своїй резиденції Кларенс-хаус.

Після того, як стало відомо про зараження Камілли, ЗМІ поцікавилися, як почувається королева, оскільки у Чарльза вірус виявили через дві доби після його зустрічі з матір'ю. Однак у Букінгемському палаці заявили, що не коментуватимуть це питання.

Минулого тижня королівські чиновники підтвердили, що Єлизавета II не має симптомів коронавірусу, і сьогодні повідомили журналістам, що їм "нічого додати" до цього після позитивного тесту Камілли. Букінгемський палац також відмовився повідомити, чи проходила королева сама тест, і якщо так, то який був результат, заявивши, що вона має "право на медичну таємницю".

За інформацією преси, Камілла заразилася вірусом вперше, а ось Чарльз хворіє на нього вже вдруге. Він, як і його дружина, тричі вакцинований. Covid-19 у нього знайшли випадково під час звичайного тесту, оскільки жодних симптомів у Чарльза не було.

Ще минулого четверга Камілла була здорова. Вона провела низку публічних заходів, серед яких — відвідування благодійної організації Thames Valley Partnership у Бакінгемширі та благодійного центру UKHarvest у західному Лондоні "Nourish Hub".

Нагадаємо, з нагоди 70-річного ювілею свого правління Єлизавета II повідомила, що коли її син Чарльз стане королем, його дружина Камілла буде королевою-консортом, а не принцесою, як говорилося раніше. Подібне рішення не сподобалося багатьом британцям, але монархиня підкреслила багаторічну відданість Камілли короні. Герцогиню Корнуольську дуже зворушили слова королеви. "Я почуваюся дуже, дуже задоволеною і дуже зворушеною. Це величезна честь", — сказала Камілла Паркер-Боулз під час виступу в Центрі громадського харчування Community Kitchen у Лондоні.