Леди Камилла рассказала, что думает о титуле королевы-консорта, который ей даровала Елизавета II

Герцогиня Корнуольская сообщила, что для нет будет огромной честью принять новый титул

Недавно Елизавета II, по случаю своего 70-го юбилея правления, сообщила важную новость: после ее ухода британский трон займут ее сын, принц Чарльз, и его жена Камилла Паркер-Боулз. При этом супруга будущего короля, как пожелала Ее Величество, получит титул королевы-консорта.

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Как оказалось, герцогиню Корнуольскую очень тронули слова королевы. "Я чувствую себя очень, очень польщенной и очень тронутой. Это огромная честь", — сказала Камилла Паркер-Боулз во время выступления в Центре общественного питания Community Kitchen в Лондоне.

Напомним, сын королевы Елизаветы II — принц Чарльз — женился на Камилле Паркер-Боулз в 2006 году, спустя 9 лет после смерти его бывшей жены принцессы Дианы. Его нынешняя супруга не пользуется титулом принцессы в знак уважения покойной.

[ + – ] Принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз Фото: Instagram/@clarencehouse

Фокус уже писал, чем отличается титул королевы от титула королевы-консорта. Фактически Камилла Паркер-Боулз будет заниматься тем же, чем и сейчас — патронировать благотворительные обеды, устраивать культурные мероприятия и не вмешиваться в дела государственной важности.