У будущей королевы Великобритании обнаружили коронавирус после трех прививок

Герцогиня Корнуольская заболела через четыре дня после того, как коронавирус выявили у ее супруга, принца Чарльза.

74-летняя Камилла Паркер-Боулз, жена принца Чарльза и невестка британской королевы, заболела коронавирусом несмотря на то, что трижды прививалась от Covid-19, сообщает Daily Mail.

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Положительный тест герцогиня Корнуольская получила через четыре для после того, как коронавирус был обнаружен у ее супруга. Источники в королевской семье сообщили, что Камилла и Чарльз сейчас на самоизоляции в своей резиденции Кларенс-хаус.

После того, как стало известно о заражении Камиллы, СМИ задались вопросом, как себя чувствует королева, поскольку у Чарльза вирус выявили через двое суток после его встречи с матерью. Однако в Букингемском дворце заявили, что не будут комментировать этот вопрос.

На прошлой неделе королевские чиновники подтвердили, что у Елизаветы II нет симптомов коронавируса, и сегодня сообщили журналистам, что им "нечего добавить" к этому после положительного теста Камиллы. Букингемский дворец также отказался сообщить, проходила ли королева сама тест, и если да, то каков был результат, заявив, что у нее есть "право на медицинскую тайну".

По информации прессы, Камилла заразилась вирусом впервые, а вот Чарльз болеет им уже второй раз. Он, как и его жена, трижды вакцинирован. Covid-19 у него обнаружили случайно во время обычного теста, поскольку никаких симптомов у Чарльза не было.

Еще в прошлый четверг Камилла была здорова. Она провела ряд публичных мероприятий, среди которых – посещение благотворительной организации Thames Valley Partnership в Бакингемшире и благотворительного центра UKHarvest в западном Лондоне "Nourish Hub".

Напомним, по случаю 70-летнего юбилея своего правления Елизавета II сообщила, что когда ее сын Чарльз станет королем, его жена Камилла будет королевой-консортом, а не принцессой, как об этом говорилось ранее. Подобное решение не понравилось очень многим британцам, но монарх отметила многолетнюю преданность Камиллы короне. Герцогиню Корнуольскую очень тронули слова королевы. "Я чувствую себя очень, очень польщенной и очень тронутой. Это огромная честь", — сказала Камилла Паркер-Боулз во время выступления в Центре общественного питания Community Kitchen в Лондоне.