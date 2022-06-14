Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають до нового будинку з чотирма спальнями

Герцог і герцогиня Кембриджські мріяли про скромний котедж, щоб не бути тягарем для платників податків.

Цього літа принц Вільям і Кейт Міддлтон переселяться разом із сім'єю до будинку з чотирма спальнями в маєтку Віндзор. Як повідомляє Daily Mail, герцог і герцогиня Кембриджські мають намір переїхати з Кенсінгтона в котедж Аделаїда в Беркширі, щоб бути ближче до Її Величності.

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Новий будинок Кембриджів розташований за кілька хвилин ходьби від каплиці Святого Георгія та Віндзорського замку, в королівському маєтку площею 655 акрів. Будівля внесена до списку пам'яток архітектури ІІ ступеня та датується 1831 роком.

За словами Інгрід Стюард, головної редакторки журналу Majesty Magazine, королеві потрібно, щоб навколо неї було більше таких людей, як принц Вільям. Її Величність часто буває одна та не спілкується в побуті ні з ким, крім персоналу, тому вона буде рада, що її онук із дружиною та трьома правнуками житимуть за десять хвилин ходьби від неї. Крім того, переїзд зблизить сім'ю з Єлизаветою II і стане важливою ознакою того, що пара готується взяти на себе значно більшу роль, ніж представництво королівської сім'ї на світських і офіційних заходах.

Джерела, близькі до Віндзорів, припускають у розмові з виданням, що Кембриджскі хотіли переїхати в тому числі для того, щоб перевести своїх трьох дітей у нову школу. Восьмирічного принца Джорджа, семирічну принцесу Шарлотту та чотирирічного принца Луї заберуть із навчального закладу в Лондоні, і в новому семестрі у вересні вони навчатимуться в іншому місці.

За інформацією видання Sun, Кейт Міддлтон і принц Вільям хотіли скромний будинок, щоб почати нове життя у Віндзорі. Новий котедж повністю відповідає усім їхнім вимогам. Це невеликий будинок із чотирма спальнями — достатньо для сім'ї з п'яти осіб, у яких немає постійного персоналу.

"Вони були непохитними, вони не хотіли нічого надто ефектного або чогось, що вимагало ремонту або додаткової безпеки, щоб не бути тягарем для платника податків", — зазначили джерела видання.

Фокус раніше розповідав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям шукали нову школу для своїх дітей. Кембриджі ґрунтовно підходили до цього питання та витратили на його вирішення більше року.