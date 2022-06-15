Дамський угодник. Принц Чарльз зворушливо цілував гостей на стрибках в Аскоті

Син Єлизавети II вперше замінював її на церемонії відкриття Royal Ascot.

Днями у Великій Британії відкрили Королівські перегони в Аскоті — один із довгоочікуваних заходів, який обожнює королева. На жаль, Її Величність вперше за всі роки свого правління не змогла бути присутньою на церемонії відкриття перегонів у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. Королева делегувала свої обов'язки старшому синові, принцу Чарльзу. Майбутній британський монарх чудово впорався зі своєю роллю та мав неймовірно ввічливий вигляд. Під час церемонії відкриття він вітав гостей, у тому числі своїх дорогих племінниць — принцесу Беатріс і Зару Тіндалл, ніжно цілуючи їх у щоки. Про це пише Hellomagazine

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

У виданні повідомляють, що, перш ніж поцілувати принцесу Беатріс, принц Чарльз зняв свій циліндр. У відповідь чоловік Беатріс, Едоардо Мапеллі Моцці, який супроводжував її на перегонах, теж зняв свій циліндр, щоб привітати спадкоємця престолу.

[ + – ] Принц Чарльз привітав свою племінницю, принцесу Беатріс, поцілунком у щоку Фото: Getty Images

[ + – ] Британський спадкоємець ніжно обіймав свою племінницю, Зору Тіндалл, поки та цілувала його в щоку Фото: Getty Images

Беатріс і Зара були не єдиними членами королівської родини, яких Чарльз поцілував. Принц Вельський також дуже ніжно привітав дружину свого брата, принца Едуарда, Софі Вессекську.

[ + – ] Не оминули поцілунки Чарльза й дружину принца Едуарда, Софі Вессекську Фото: Getty Images

Нагадаємо, Королівські перегони в Аскоті відбуваються з 14 по 18 червня. У перший день на церемонії відкриття були присутні члени королівської сім'ї, серед яких були принц Чарльз і його дружина, Камілла Паркер-Боулз, принцеса Беатріс із чоловіком, Зара Тіндалл із чоловіком, Майком Тіндаллом, Софі Вессекська. За етикетом усі жінки були одягнені в ніжні літні сукні та капелюшки з квітами, а чоловіки — у смокінги, довгі штани та циліндри.

Очікується, що протягом тижня перегони відвідають і інші представники королівської родини. У тому числі Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Фокус раніше писав, що герцог і герцогиня Кембриджські переїжджають у скромний котедж із чотирма кімнатами в пішій доступності від будинку Єлизавети II, щоб бути ближче до королеви. Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма восени підуть у нову школу.

Також Фокус розповідав, що молодший син Кембриджів — принц Луї — був зіркою Платинового ювілею королеви. Хлопчика так стомили довгі святкування, що він від нудьги корчив гримаси. Через це в соцмережах принцу Луї ставили "діагнози".