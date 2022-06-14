Принцеса Беатріс у квітковій сукні та рожевому капелюшку відвідала перегони в Аскоті

На церемонії відкриття перегонів також були присутні дружина принца Едуарда, герцогиня Вессекська, і дочка принцеси Анни Зара Тіндал із чоловіком.

Сьогодні офіційно стартували Королівські перегони в Аскоті, або Royal Ascot, і в перший день змагань на іподром прибули багато членів королівської родини, серед яких були принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці. Про це пише Hellomagazine.

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33-річна онука королеви обрала для перегонів ніжну сукню з квітковим принтом і романтичний капелюшок із рожевими квітами. Її чоловік був у смокінгу та циліндрі.

[ + – ] Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці на іподромі Фото: Getty Images

На відкритті Royal Ascot також були герцогиня Корнуолльська в аквамариновій сукні-пальті від Анни Валентайн і капелюшку від Філіпа Трейсі разом зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом. Вони брали участь у каретному ході іподрому до початку першої гонки, після чого спостерігали за перегонами з королівського ложі. До них приєдналася 57-річна графиня Вессекська — дружина принца Едуарда, молодшого сина королеви Єлизавети, одягнена в пастельно-рожеву сукню та крислатий бордовий капелюх.

[ + – ] Софі Вессекська з принцом Чарльзом і Каміллою Паркер-Боулз спостерігають за перегонами Фото: Getty Images

Завітали на захід і донька принцеси Анни Зара Тіндалл разом із чоловіком, Майком Тіндаллом. Вони вибрали для перегонів парне вбрання, яке гармонійно перегукувалося між собою. Пояс-бантик Зари поєднувався з циліндром Майка. А краватка зятя принцеси Анни чудово пасувала за кольором до капелюшка та сукні онуки Єлизавети II.

[ + – ] Зара Тіндалл разом із чоловіком Майком Тіндаллом прийшли на іподром Фото: Getty Images

Королівські британські перегони на іподромі Аскот проходять із 14 по 18 червня. За п'ять днів заходу в перегонах візьмуть участь понад десять коней, і оскільки будинок Єлизавети II у Віндзорському замку розташований всього за 15 хвилин їзди від іподрому, є надія, що вона ще візьме участь у перегонах протягом цього тижня. Також очікується, що перегони відвідають і інші члени королівської родини. Зокрема, герцог і герцогиня Кембриджські.

Нагадаємо, цього року королева Великобританії вперше за всі роки свого правління відмовилася від участі в церемонії відкриття Royal Ascot у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. Як писав раніше Фокус Єлизавета II, відома своєю любов'ю до коней і перегонів, швидше за все, дивитиметься пряму трансляцію того, як у заїзді бере участь її кінь Кінгс Лінн.