Принцеса Беатріс у квітковій сукні та рожевому капелюшку відвідала перегони в Аскоті
На церемонії відкриття перегонів також були присутні дружина принца Едуарда, герцогиня Вессекська, і дочка принцеси Анни Зара Тіндал із чоловіком.
Сьогодні офіційно стартували Королівські перегони в Аскоті, або Royal Ascot, і в перший день змагань на іподром прибули багато членів королівської родини, серед яких були принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці. Про це пише Hellomagazine.
33-річна онука королеви обрала для перегонів ніжну сукню з квітковим принтом і романтичний капелюшок із рожевими квітами. Її чоловік був у смокінгу та циліндрі.
На відкритті Royal Ascot також були герцогиня Корнуолльська в аквамариновій сукні-пальті від Анни Валентайн і капелюшку від Філіпа Трейсі разом зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом. Вони брали участь у каретному ході іподрому до початку першої гонки, після чого спостерігали за перегонами з королівського ложі. До них приєдналася 57-річна графиня Вессекська — дружина принца Едуарда, молодшого сина королеви Єлизавети, одягнена в пастельно-рожеву сукню та крислатий бордовий капелюх.
Завітали на захід і донька принцеси Анни Зара Тіндалл разом із чоловіком, Майком Тіндаллом. Вони вибрали для перегонів парне вбрання, яке гармонійно перегукувалося між собою. Пояс-бантик Зари поєднувався з циліндром Майка. А краватка зятя принцеси Анни чудово пасувала за кольором до капелюшка та сукні онуки Єлизавети II.
Королівські британські перегони на іподромі Аскот проходять із 14 по 18 червня. За п'ять днів заходу в перегонах візьмуть участь понад десять коней, і оскільки будинок Єлизавети II у Віндзорському замку розташований всього за 15 хвилин їзди від іподрому, є надія, що вона ще візьме участь у перегонах протягом цього тижня. Також очікується, що перегони відвідають і інші члени королівської родини. Зокрема, герцог і герцогиня Кембриджські.
Нагадаємо, цього року королева Великобританії вперше за всі роки свого правління відмовилася від участі в церемонії відкриття Royal Ascot у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. Як писав раніше Фокус Єлизавета II, відома своєю любов'ю до коней і перегонів, швидше за все, дивитиметься пряму трансляцію того, як у заїзді бере участь її кінь Кінгс Лінн.