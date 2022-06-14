Принцесса Беатрис в цветочном платье и розовой шляпке посетила скачки в Аскоте

На церемонии открытия гонок также присутствовали супруга принца Эдуарда, герцогиня Уэссекская, и дочка принцессы Анны, Зара Тиндал с супругом.

Сегодня официально стартовали Королевские скачки в Аскоте, или Royal Ascot, и в первый день соревнований на ипподром прибыли многие члены королевской семьи, среди которых были принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет Hellomagazine.

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33-летняя внучка королевы выбрала для скачек нежное платье с цветочным принтом и подходящую к нему романтичную шляпку с розовыми цветами. Ее супруг был в смокинге и цилиндре.

[ + – ] Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли Моцци на ипподроме. Фото: Getty Images

На открытии Royal Ascot также были герцогиня Корнуолльская в аквамариновом платье-пальто от Анны Валентайн и шляпке от Филипа Трейси вместе со своим супругом, принцем Чарльзом. Они участвовали в каретном шествии по ипподрому до начала первой гонки, после чего наблюдали за скачками из королевского ложе. К ним присоединилась 57-летняя графиня Уэссекская — супруга принца Эдуарда, младшего сына королевы Елизаветы, одетая в пастельно-розовое платье и широкополую бордовую шляпу.

[ + – ] Софи Уэссекская с принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз наблюдают за скачками. Фото: Getty Images

Посетили мероприятие и дочка принцессы Анны, Зара Тиндалл вместе с супругом, Майком Тиндаллом. Они выбрали для скачек парные наряды, которые гармонично перекликались между собой. Пояс-бантик Зары сочетался с цилиндром Майка. А галстук зятя принцессы Анны отлично подходил по цвету к шляпке и платью внучки Елизаветы II.

[ + – ] Зара Тиндалл вместе с супругом, Майком Тиндаллом пришли на ипподром. Фото: Getty Images

Королевские британские скачки на ипподроме Аскот проходят с 14 по 18 июня. За пять дней мероприятия в гонках примут участие более десяти лошадей, и, поскольку дом Елизаветы II в Виндзорском замке находится всего в 15 минутах езды от ипподрома, есть надежда, что она еще примет участие в скачках на протяжении этой недели. Также ожидается, что скачки посетят и другие члены королевской семьи. В частности, герцог и герцогиня Кембриджские.

Напомним, в этом году королева Великобритании впервые за все годы своего правления отказалась от участия в церемонии открытия Royal Ascot в связи с проблемами со здоровьем. Как писал ранее Фокус Елизавета II, известная своей любовью к лошадям и скачкам, будет, скорей всего смотреть прямую трансляцию того, как в заезде участвует ее лошадь Кингс Линн.