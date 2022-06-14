Королева Елизавета пропустит скачки в Аскоте впервые за 70 лет

Вместо нее на скачки прибыли принц Чарльз и герцогиня Камилла

Королева Елизавета II пропустит Королевские скачки в Аскоте, или Royal Ascot, в этом году из-за продолжающихся проблем с мобильностью. Так что ее место в каретной процессии заняли принц Чарльз и Камилла. Об этом пишет Daily Mail.

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Это произошло впервые за 70 лет. Королева никогда не пропускала скачки в Аскоте с момента своего вступления на престол в 1952 году. 2020 год не считается, тогда скачки прошли вообще без зрителей.

Так что, королева, известная своей любовью к лошадям и скачкам, будет, скорей всего смотреть прямую трансляцию того, как в заезде участвует ее лошадь Кингс Линн.

Члены королевской семьи на скачки традиционно прибывают в открытых экипажах. И сегодня в первой карете вместо королевы ехали принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, во второй — герцог и герцогиня Глостерские, герцог — двоюродный брат Елизаветы II, а также принц и принцесса Майкл Кентские. Майкл – еще один кузен королевы. В третьей карете ехали принцесса Анна, близкий друг королевы лорд де Моли и бывший глава стюарда Британского управления скачек Уильям Наннели со своей женой Кэролайн.

[ + – ] Принц Чарльз и Камилла в первой карете Фото: Getty Images

В четвертой — граф и графиня Хоуптаун вместе с Томом Хупером и леди Александрой Хупер, близкие друзья королевы.

[ + – ] Парад карет в Аскоте

Надо думать, что в другие дни на скачках появятся и остальные члены королевской семьи – принц Уильям и Кейт Миддлтон и прочие. А вот принцесса Беатрис с супругом, Майк Тиндалл и Зара Филлипс уже появились на трибунах.

В этом году в Аскоте, который славится своим строгим дресс-кодом, намечаются некоторые послабления: дамы могут появляться в мини-юбках, но только не в королевской ложе. И конечно будут присутствовать шляпки. Между дамами на скачках давно существует негласное соревнование – чья шляпка будет шикарней и экстравагантней.

Но правила дресс-кода не меняются уже много лет. Шляпку не следует снимать, не допускаются прозрачные платья и топы без бретелек, живот должен быть прикрыт. Платья и брюки у дам должны быть ниже колена, шорты не допускаются. Дам предостерегают, что Village Enclosure — самое престижное место для наблюдения за скачками — это территория, покрытая травой, и на шпильках там может быть неудобно.

[ + – ] Принцесса Беатрис и Зара Филлипс в идеальных образах для Аскота Фото: Getty Images

Девушки до 17 лет могут пренебречь шляпками, но обязательны нарядные летние платья.

Джентльмены должны носить длинные брюки и пиджак с рубашкой с воротником и галстуком, должны быть носки, джинсы, шорты и кроссовки не допускаются.

Скачки в Аскоте стартовали сегодня, 14 июня, и закончатся 18 июня.