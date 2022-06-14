Королева Єлизавета пропустить перегони в Аскоті вперше за 70 років

Замість неї на перегони прибули принц Чарльз і герцогиня Камілла.

Королева Єлизавета II пропустить Королівські перегони в Аскоті, або Royal Ascot, цього року через проблеми з мобільністю, що продовжуються. Отже, її місце в каретній процесії зайняли принц Чарльз і Камілла. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Це сталося вперше за 70 років. Королева ніколи не пропускала перегони в Аскоті з моменту свого вступу на престол у 1952 році. 2020 рік не рахується, тоді перегони пройшли взагалі без глядачів.

Отже, королева, відома своєю любов'ю до коней і перегонів, швидше за все, дивитиметься пряму трансляцію того, як у заїзді бере участь її кінь Кінгс Лінн.

Члени королівської сім'ї на перегони традиційно прибувають у відкритих екіпажах. І сьогодні в першій кареті замість королеви їхали принц Вельський і герцогиня Корнуольська, у другій — герцог і герцогиня Глостерські, герцог — двоюрідний брат Єлизавети II, а також принц і принцеса Майкл Кентські. Майкл — ще один кузен королеви. У третій кареті їхали принцеса Анна, близький друг королеви лорд де Молі та колишній глава стюарда Британського управління перегонів Вільям Наннелі зі своєю дружиною Керолайн.

[ + – ] Принц Чарльз і Камілла в першій кареті Фото: Getty Images

У четвертій — граф і графиня Гоуптаун разом із Томом Гупером і леді Александрою Гупер, близькими друзями королеви.

[ + – ] Парад карет в Аскоті

Імовірно, що в інші дні на перегонах з'являться й інші члени королівської сім'ї — принц Вільям і Кейт Міддлтон та інші. А ось принцеса Беатріс із чоловіком, Майк Тіндалл і Зара Філліпс уже з'явилися на трибунах.

Цього року в Аскоті, який славиться своїм суворим дрес-кодом, намічаються деякі послаблення: жінки можуть з'являтися в мініспідницях, але не в королівській ложі. І, звичайно, будуть присутні капелюшки. Між дамами на перегонах давно існує негласне змагання — чий капелюшок буде шикарнішим і екстравагантнішим.

Але правила дрес-коду не змінюються вже багато років. Капелюшок не слід знімати, не допускаються прозорі сукні й топи без бретелей, живіт має бути прикритий. Сукні та штани в жінок повинні бути нижче коліна, шорти не допускаються. Дам застерігають, що Village Enclosure, найпрестижніше місце для спостереження за перегонами, — це територія, вкрита травою, і на шпильках там може бути незручно.

[ + – ] Принцеса Беатріс і Зара Філліпс в ідеальних образах для Аскоту Фото: Getty Images

Дівчата до 17 років можуть знехтувати капелюшками, але обов'язкові ошатні літні сукні.

Джентльмени повинні носити довгі штани та піджак із сорочкою з коміром і краваткою, повинні бути шкарпетки, джинси, шорти й кросівки не допускаються.

Перегони в Аскоті стартували сьогодні, 14 червня, і закінчаться 18 червня.