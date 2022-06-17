У модному капелюшку. Донька принцеси Анни очолила процесію на перегонах в Аскоті
Зара Тіндалл проводила час у компанії подруги принца Гаррі Наталі Пінкхен.
У графстві Беркшир продовжуються знамениті Королівські перегони, на яких традиційно присутні член королівської сім'ї. Третій день Royal Ascot називають жіночим. Світські дами змагаються в красі й оригінальності вбрання, приділяючи особливу увагу головним уборам.
Як пише Hellomagazine, однією з найстильніших представників королівської родини цього дня виявилася донька принцеси Анни, Зара Тіндалл. Разом із чоловіком, Майком Тіндаллом, а також із матір'ю та її чоловіком, віцеадміралом сером Тімом Лоуренсом, вона проїхала в кареті, очоливши процесію на честь третього дня Королівських перегонів в Аскоті.
За ними слідували дочка принцеси Маргарет, леді Сара Чатто, чоловік Сари Деніел Чатто, а також віконт і віконтеса Брукборо.
Зара Тіндалл була одягнена в білу довгу сукню, декоровану рожевими ґудзиками, яскраво-зелений елегантний капелюшок, прикрашений трояндами, і туфлі-човники на підборах у тон квітам.
Її мама, принцеса Анна, обрала для виходу у світ стриману сукню світло-коричневого відтінку та капелюшок у тон.
Донька принцеси Анни спостерігала за перегонами в компанії подруги принца Гаррі Наталі Пінкхем. Телеведуча сяяла в золотій сукні. На голові в неї був капелюх із незвичайним декором, схожим на зображення сонця.
Наталі Пінкхем колись приписували романтичний зв'язок із принцом Гаррі, проте телеведуча наполягала, що між ними немає нічого, крім дружби.
Нагадаємо, 96-річна королева вперше за всі роки правління відсутня на змаганнях із кінного спорту через проблеми зі здоров'ям. Журналісти сподівалися, що Єлизавета II відвідає перегони в четвер, проте цього не сталося.
Фокус раніше розповідав, що принц Чарльз уперше представляв королеву Єлизавету II на церемонії відкриття перегонів в Аскоті. Спадкоємець британського престолу був дуже ввічливим, багато посміхався й тепло вітав членів королівської сім'ї, які прибули першого дня подивитися перегони. Особливу увагу принц Чарльз приділив своїм племінницям — принцесі Беатріс і Зарі Тіндалл, поцілувавши їх у щоки під час зустрічі. Також старший син Єлизавети II був дуже люб'язний із дружиною свого молодшого брата, принца Едуарда, Софі Вессекською.