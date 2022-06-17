У модному капелюшку. Донька принцеси Анни очолила процесію на перегонах в Аскоті

Зара Тіндалл проводила час у компанії подруги принца Гаррі Наталі Пінкхен.

У графстві Беркшир продовжуються знамениті Королівські перегони, на яких традиційно присутні член королівської сім'ї. Третій день Royal Ascot називають жіночим. Світські дами змагаються в красі й оригінальності вбрання, приділяючи особливу увагу головним уборам.

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Як пише Hellomagazine, однією з найстильніших представників королівської родини цього дня виявилася донька принцеси Анни, Зара Тіндалл. Разом із чоловіком, Майком Тіндаллом, а також із матір'ю та її чоловіком, віцеадміралом сером Тімом Лоуренсом, вона проїхала в кареті, очоливши процесію на честь третього дня Королівських перегонів в Аскоті.

[ + – ] Принцеса Анна з донькою, Зарою Тіндалл, під час каретної процесії на перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

За ними слідували дочка принцеси Маргарет, леді Сара Чатто, чоловік Сари Деніел Чатто, а також віконт і віконтеса Брукборо.

Зара Тіндалл була одягнена в білу довгу сукню, декоровану рожевими ґудзиками, яскраво-зелений елегантний капелюшок, прикрашений трояндами, і туфлі-човники на підборах у тон квітам.

Її мама, принцеса Анна, обрала для виходу у світ стриману сукню світло-коричневого відтінку та капелюшок у тон.

[ + – ] Зара Тіндалл на Королівських перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

Донька принцеси Анни спостерігала за перегонами в компанії подруги принца Гаррі Наталі Пінкхем. Телеведуча сяяла в золотій сукні. На голові в неї був капелюх із незвичайним декором, схожим на зображення сонця.

[ + – ] Зара Тіндалл і Наталі Пінкхем спостерігають за перегонами з королівської ложі Фото: Getty Images

Наталі Пінкхем колись приписували романтичний зв'язок із принцом Гаррі, проте телеведуча наполягала, що між ними немає нічого, крім дружби.

Нагадаємо, 96-річна королева вперше за всі роки правління відсутня на змаганнях із кінного спорту через проблеми зі здоров'ям. Журналісти сподівалися, що Єлизавета II відвідає перегони в четвер, проте цього не сталося.

Фокус раніше розповідав, що принц Чарльз уперше представляв королеву Єлизавету II на церемонії відкриття перегонів в Аскоті. Спадкоємець британського престолу був дуже ввічливим, багато посміхався й тепло вітав членів королівської сім'ї, які прибули першого дня подивитися перегони. Особливу увагу принц Чарльз приділив своїм племінницям — принцесі Беатріс і Зарі Тіндалл, поцілувавши їх у щоки під час зустрічі. Також старший син Єлизавети II був дуже люб'язний із дружиною свого молодшого брата, принца Едуарда, Софі Вессекською.