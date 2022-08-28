Королева Єлизавета зробила виняток та прийняла в подарунок українського капелюха (фото)

Монарх користується послугами лише персонального стиліста капелюхів.

Королева Великобританії Єлизавета Друга зробила виняток і прийняла в подарунок капелюха від українського дизайнера. Про це повідомляє ТСН.

"Її Величність королева Єлизавета ІІ погодилася прийняти фірмовий капелюшок із України", — зазначили на Instagram-сторінці бренду.

Творець впізнаваних головних уборів у світі Руслан Багінський раніше створив особливого фетрового капелюха в кольорах українського прапора, якого передав самій королеві Єлизаветі.

"Королева є першим амбасадором у світі, яка асоціюється з головними уборами", — зазначає дизайнер зі Львова.

[ + – ] Капелюх для королеви Єлизавети Фото: MFA of Ukraine

Пізніше стало відомо, що британський монарх прийняла презент від українського дизайнера. Хоча, як відомо, Її Величності головні убори створює персональний дизайнер капелюхів.

Для початку 96-річній королеві запропонували близько 20 ескізів майбутнього головного убору, з яких вона вже обрала кінцевий варіант.

Ніжно-блакитний головний убір прибув до Королівства на День Незалежності України 2022. Передати його допомогли україно-британські дипломати, зокрема пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

[ + – ] Королева Єлизавета практично завжди з'являється на публіці в яскравих капелюхах Фото: Фото: Gettyimages

Руслан Багінський — один з найпопулярніших дизайнерів капелюхів у світі. У його головних уборах виходять на публіку Белла Хадід, Періс Гілтон, Майлі Сайрус, Олена Зеленська, Мадонна тощо.

Нагадаємо, Руслан Багінський створив унікальний капелюшок для королеви Єлизавети.

Також Фокус писав про модний капелюшок доньки королеви, принцеси Анни.