Гвен Стефани приобрела платье украинского бренда (фото)

Украинские дизайнеры продолжают покорять сердца западных знаменитостей.

52-летняя американская певица Гвен Стефани приобрела платье украинского бренда Bevza. Об этом сообщает официальная Instagram-страница модного бренда дизайнера Светланы Бевзы.

Знаменитость стала главной героиней сентябрьского номера издания Luisa Via Roma Magazine. В изысканной фотосессии для страниц журнала Гвен Стефани позировала в элегантном черном платье от украинского дизайнера. Образ американская звезда сцены дополнила такого же цвета шубкой. Ее светлые волосы были распущены.

Гвен Стефани позировала фотографу украинского происхождения Юлии Горбаченко.

[ + – ] Гвен Стефани в платье украинского бренда

Украинские дизайнеры хорошо известны по всему миру. Практически на всех континентах появляются время от времени платья от Светланы Бевзы или шляпки Руслана Багинского. В головных уборах последнего выходят в свет Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Мадонна, а с недавнего времени и королева Великобритании.

[ + – ] Гвен Стефани в платье украинского бренда

Напомним, американская супермодель Белла Хадид вышла в свет в total-black образе от Светланы Бевзы.

Также Фокус писал о пополнении в коллекции шляпок королевы Елизаветы Второй. Теперь у британского монарха будет головной убор от украинского дизайнера.