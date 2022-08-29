Гвен Стефани приобрела платье украинского бренда (фото)
Украинские дизайнеры продолжают покорять сердца западных знаменитостей.
52-летняя американская певица Гвен Стефани приобрела платье украинского бренда Bevza. Об этом сообщает официальная Instagram-страница модного бренда дизайнера Светланы Бевзы.
Знаменитость стала главной героиней сентябрьского номера издания Luisa Via Roma Magazine. В изысканной фотосессии для страниц журнала Гвен Стефани позировала в элегантном черном платье от украинского дизайнера. Образ американская звезда сцены дополнила такого же цвета шубкой. Ее светлые волосы были распущены.
Гвен Стефани позировала фотографу украинского происхождения Юлии Горбаченко.
Украинские дизайнеры хорошо известны по всему миру. Практически на всех континентах появляются время от времени платья от Светланы Бевзы или шляпки Руслана Багинского. В головных уборах последнего выходят в свет Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Мадонна, а с недавнего времени и королева Великобритании.
Напомним, американская супермодель Белла Хадид вышла в свет в total-black образе от Светланы Бевзы.
Также Фокус писал о пополнении в коллекции шляпок королевы Елизаветы Второй. Теперь у британского монарха будет головной убор от украинского дизайнера.