Белла Хадид появилась в total black образе от украинского дизайнера
Украинские дизайнеры часто одевают мировых знаменитостей.
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Американская супермодель Белла Хадид вышла в свет в образе от украинского дизайнера. Об этом бренд Светланы Бевзы сообщил на своей Instagram-странице.
Аутфит знаменитости от BEVZA взят из коллекции осень-зима 2022-23 и состоит из короткого топа-конверта с длинными рукавами и черных свободных брюк из искусственной кожи.
К образу Белла Хадид добавила сумочку на цепочке, длинное колье и солнцезащитные винтажные очки. Волосы супермодель палестинского происхождения собрала в аккуратный пучок.
Бренд BEVZA – самый узнаваемый в мире украинский модный продукт. Он представляет вещи класса люкс – одежду, обувь и аксессуары. В феврале 2022 года украинский бренд провел модный показ новой коллекции в Нью-Йорке.
Украинские дизайнеры давно одевают мировых знаменитостей. Так, в балаклаве от Руслана Багинского встретила новый 2022 поп-дива Мадонна, также изделия дизайнера шляп из Львова выбирают Майли Сайрус и Белла Хадид.
Недавно в балаклаве от Светланы Бевзы заметили канадского певца Джастина Бибера. Головной убор получил название "Княгиня Ольга".
Напомним, Белла и Джиджи Хадид показали, как носить главный тренд весны-лета 2022 года.
Также Фокус писал о специальном патриотическом дропе от Руслана Багинского, состоящего из двух кепок сине-желтого цвета. Все собранные с продаж деньги пойдут на помощь украинской армии.