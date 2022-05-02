Белла и Джиджи Хадид показали, как носить главный тренд весны-лета 2022 (фото)
Родные сестры стали одними из самых известных моделей современности.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Звездные сестры Белла и Джиджи Хадид вышли в свет в трендовых образах сезона весна-лето 2022. Об этом пишет Just Jared.
25-летняя Белла Хадид продемонстрировала в Нью-Йорке образ, состоявший из укороченного черного топа с разрезами и свободных кожаных брюк. На ногах модели были ботинки с квадратным носом. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала винтажные очки, черную сумочку и украшения от Chanel. Волосы Белла наполовину собрала в пучок.
Тем временем Джиджи Хадид вышла на публику в черных брюках со стразами, укороченной белой рубашке и свитере. В качестве аксессуаров молодая мама выбрала маленькую сумочку, пояс с золотой пряжкой и кожаные ботинки на шнуровке. Волосы Джиджи были распущены.
Отметим, что весной и летом 2022 года особенно популярными будут укороченные топы, рубашки и кардиганы.
Напомним, накануне супермодель Джиджи Хадид отметила свой 27-й день рождения. Покупая старшей сестре цветные воздушные шарики, Белла Хадид продемонстрировала трендовый образ, сложенный из вещей ее бойфренда.
Тем временем отец супермоделей палестинского происхождения Мохамед Хадид на грани разорения из-за своего строительного бизнеса. Состояние предпринимателя уже меньше, чем у его звездных детей.