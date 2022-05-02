Белла и Джиджи Хадид показали, как носить главный тренд весны-лета 2022 (фото)

Родные сестры стали одними из самых известных моделей современности.

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Звездные сестры Белла и Джиджи Хадид вышли в свет в трендовых образах сезона весна-лето 2022. Об этом пишет Just Jared.

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25-летняя Белла Хадид продемонстрировала в Нью-Йорке образ, состоявший из укороченного черного топа с разрезами и свободных кожаных брюк. На ногах модели были ботинки с квадратным носом. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала винтажные очки, черную сумочку и украшения от Chanel. Волосы Белла наполовину собрала в пучок.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Тем временем Джиджи Хадид вышла на публику в черных брюках со стразами, укороченной белой рубашке и свитере. В качестве аксессуаров молодая мама выбрала маленькую сумочку, пояс с золотой пряжкой и кожаные ботинки на шнуровке. Волосы Джиджи были распущены.

[ + – ] Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Отметим, что весной и летом 2022 года особенно популярными будут укороченные топы, рубашки и кардиганы.

Напомним, накануне супермодель Джиджи Хадид отметила свой 27-й день рождения. Покупая старшей сестре цветные воздушные шарики, Белла Хадид продемонстрировала трендовый образ, сложенный из вещей ее бойфренда.

Тем временем отец супермоделей палестинского происхождения Мохамед Хадид на грани разорения из-за своего строительного бизнеса. Состояние предпринимателя уже меньше, чем у его звездных детей.