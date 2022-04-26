Белла Хадид вышла в свет в одежде своего бойфренда (фото)

Знаменитость часто демонстрирует стильные и экстравагантные женские образы, но в этом случае она решила примерить мужскую одежду.

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Американская супермодель Белла Хадид накануне вышла в свет в одежде своего бойфренда Марка Колмана. Об этом пишет Daily Mail.

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Они вместе отправились покупать праздничные шарики на день рождения сестры Беллы – супермодели Джиджи Хадид.

Знаменитость со своим бойфрендом вышли из магазина с разноцветными большими шариками для 27-летней именинницы. На Белле был спортивный oversize джемпер и джинсовая мини-юбка. На ногах знаменитости были кроссовки-сникерсы с белыми носками. К образу она добавила темные очки на голове и массивные белые наушники. Волосы 25-летняя Белла сформировала в высокий хвост.

[ + – ] Белла Хадид в джемпере своего бойфренда

Супермодель и ее бойфренд встречаются с лета 2021 года. Марк – арт-директор, работал с рэпером Трэвисом Скоттом. В его портфолио разные проекты: от обложек альбомов для Скотта до брендинга Milk Studios – одной из главных локаций Недели моды в Нью-Йорке

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала идеальный винтажный образ на весну 2022 года.

Также Фокус писал об особом поздравлении с Днем святого Валентина 2022 года от Беллы Хадид для ее бойфренда. Супермодель палестинского происхождения поделилась архивными снимками с возлюбленным, пристально скрываемым от глаз публики.