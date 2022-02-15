Белла Хадид поделилась снимком своего бойфренда в День святого Валентина

Влюбленные состоят в романтических отношениях менее года

25-летняя американская супермодель Белла Хадид в честь Дня всех влюбленных 2022 показала редкие кадры своего возлюбленного, Марка Калмана. Знаменитость поделилась архивными снимками в сториз своего Instagram с почти 50 миллионами фолловеров.

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На фото Марк бреется, позирует с возлюбленной, которая целует его почти на всех снимках.

Белла и Марк встречаются с лета 2021 года. Калман – арт-директор, работал с рэпером Трэвисом Скоттом. В его портфолио разные проекты: от обложек альбомов для Трэвиса до брендинга Milk Studios – одной из главных локаций Недели моды в Нью-Йорке

Фото: bellahadid Фото: bellahadid Фото: Instagram/bellahadid

А раньше супермодель долгое время встречалась с певцом Эйбелом Макконеном Тесфайем, более известным как The Weeknd. Пара несколько раз сходилась и расставалась, однако, судя по всему, на данный момент Белла нашла стабильные и гармоничные отношения.

Ранее Фокус писал о необычном свидании Беллы и ее возлюбленного Марка. Влюбленные отправились в старейший христианский приют для бездомных и сортировали там обеды для нуждающихся.

Напомним, звездные супруги Бекхэм, Дэвид и Виктория, поздравили друг друга с Днем всех влюбленных 2022 архивными кадрами в соцсети.