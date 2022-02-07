В приюте для бездомных: необычное свидание Беллы Хадид и ее бойфренда Марка Калмана

Американская модель Белла Хадид провела выходные вместе со своим новый бойфрендом Марком Калманом в старейшем христианском приюте для бездомных Bowery Mission в Нью-Йорке. На фото в Instagram Беллы видно, как она помогает сортировать благотворительные обеды

Для волонтерской работы модель выбрала необычный пуховик бренда BOND с изображением Роберта Де Ниро в роли Трэвиса Бикла в фильме "Таксист" 1976 года, объемные черные брюки и обувь на грубой подошве. Образ дополнила сумка Burberry на золотой цепочке.

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[ + – ] Белла Хадид в приюте для бездомных

[ + – ] Іnstagram Беллы Хадид, фото с Марком Калманом

Как писал ранее Фокус, Белла Хадид и Марк Калман официально заявили о своих отношениях летом 2021 года. Марк артдиректор. Он много лет сотрудничал с американским рэпером Тревисом Скоттом. В портфолио Марка разные проекты: от обложек альбомов для Скотта до брендинга Milk Studios — одной из главных локаций Недели моды в Нью-Йорке.