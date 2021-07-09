Белла Хадід показала нового бойфренда (фото)

Уперше про новий роман супермоделі Белли Хадід заговорили ще в березні, але перше підтвердження з'явилося лише в червні. Зараз же пара поклала кінець домислам.

24-річна американська супермодель Белла Хадід, яка встигла зʼявитися на показах Тижня високої моди в Парижі і підкорити червону доріжку 74-го міжнародного Каннського фестивалю неймовірними образами, опинилася на слуху не тільки через це. Дівчина прилетіла до столиці Франції не одна, а з новим бойфрендом, повідомляють західні таблоїди.

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На своїй сторінці в Instagram супермодель розмістила кілька фото, на яких позує в каннському готелі з краєвидом на Лазурний берег. На одному зі знімків дівчина обіймається з молодим чоловіком, у якому преса впізнала арт-директора з Нью-Йорка Марка Калмана.

"Час мого життя ⏳🫀🍾. Здорова, працюю та улюблена ❤️🔥🌹. Немає нічого кращого, ніж це!", — підписала публікацію знаменитість.

До недавнього часу дівчина не була повʼязана ні з ким романтичними стосунками після розриву з канадським співаком The Weeknd у 2019 році. Однак, у березні поповзли чутки про її новий роман. Вперше імʼя Калмана прозвучало після того, як таблоїд Daily Mail поділився відео, на якому Белла і її "відомий за чутками кавалер" разом обідали в Нью-Йорку.

[ + – ] Белла Хадід і Марк Калман у Нью-Йорку Фото: The Daily Mail

Днями її з Марком помітили в паризькому ресторані West Village, а тепер Белла і сама поділилася красномовним знімком з чоловіком, підтвердивши домисли. Швидше за все, Калман супроводжує Хадід під час її вояжу до Франції.

[ + – ] Белла Хадід і Марк Калман Фото: Bella/Instagram

Про нового обранця Хадід відомо мало, оскільки Марк — людина непублічна, а його профілі в соцмережах закриті. Є інформація, що він допомагає музикантам створювати обкладинки для їхніх треків і альбомів, а серед його клієнтів є і Тревіс Скотт. Марк також працював над проектами брендингу для Milk Studio і над дизайном логотипів для бренду одягу A Bathing Ape. Згідно з його веб-сайтом, у минулому Марк навіть працював модним помічником у New York Times і T Magazine.

Нагадаємо, Белла Хадід зʼявилася в розкішному вбранні на червоній доріжці в Каннах.