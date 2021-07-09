Белла Хадид показала нового бойфренда (фото)

Впервые о новом романе супермодели Беллы Хадид заговорили еще в марте, но первое подтверждение появилось лишь в июне. Сейчас же пара положила конец домыслам.

24-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая успела появиться на показах Недели высокой моды в Париже и покорить красную дорожку 74-го международного Каннского фестиваля невероятными образами, оказалась на слуху не только из-за этого. Девушка прилетела в столицу Франции не одна, а с новым бойфрендом, сообщают западные таблоиды.

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На своей странице в Instagram супермодель разместила несколько фото, на которых позирует в каннском отеле с видом на Лазурный берег. На одном из снимков девушка обнимается с молодым человеком, в котором пресса узнала арт-директора из Нью-Йорка Марка Калмана.

"Время моей жизни ⏳🫀🍾. Здоровая, работающая и любимая ❤️‍🔥🌹. Нет ничего лучше, чем это!", – подписала публикацию знаменитость.

До недавнего времени девушка не была связана ни с кем романтическими отношениями после разрыва с канадским певцом The Weeknd в 2019 году. Однако в марте поползли слухи о ее новом романе. Впервые имя Калмана прозвучало после того, как таблоид Daily Mail поделился видео, на котором Белла и ее "известный по слухам кавалер" вместе обедали в Нью-Йорке.

[ + – ] Белла Хадид и Марк Калман в Нью-Йорке Фото: The Daily Mail

На днях ее с Марком заметили в парижском ресторане West Village, а теперь Белла и сама поделилась красноречивым снимком с мужчиной, подтвердив домыслы. Скорее всего, Калман сопровождает Хадид во время ее вояжа во Францию.

[ + – ] Белла Хадид и Марк Калман Фото: Bella/Instagram

О новом избраннике Хадид известно мало, поскольку Марк – человек непубличный, а его профили в соцсетях закрыты. Есть информация, что он помогает музыкантам создавать обложки для их треков и альбомов, а среди его клиентов значится и Трэвис Скотт. Марк также работал над проектами брендинга для Milk Studio и над дизайном логотипов для бренда одежды A Bathing Ape. Согласно его веб-сайту, в прошлом Марк даже работал модным помощником в New York Times и T Magazine.

Напомним, Белла Хадид появилась в роскошном наряде на красной дорожке в Каннах.