Канны-2021: самые яркие образы красной дорожки кинофестиваля (фото)

На Лазурном берегу Франции официально стартовал 74-й международный Каннский кинофестиваль, и знаменитости, соскучившиеся за массовыми мероприятиями и красными ковровыми дорожками, наконец, смогли выгулять дизайнерские наряды, продефилировав под вспышками фотокамер.

После отмены фестиваля в 2020 году из-за пандемии звезды официально вернулись в Канны 6 июля для церемонии открытия и дебютного показа фильма Леоса Каракса "Аннетт", наверстывая упущенное время множеством потрясающих образов, которые варьировались от украшенные платья в пол до брючных костюмов и блейзеров. Фокус собрал самые яркие из них.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Белла Хадид в Jean Paul Gaultier

Американская супермодель появилась на ковровой дорожке в белом винтажном платье Jean Paul Gaultier с черной прозрачной вуалью, исполнявшей двойную функцию: как вырез с перекрестной отделкой и шлейф. Она дополнила образ бриллиантовыми серьгами грушевидной огранки, бриллиантовым кольцом огранки "маркиз" и рубиновым кольцом в форме сердца из коллекции Chopard Haute Joaillerie.

[ + – ] Белла Хадид Фото: Getty Images

Точно в таком же платье в 2002 году дефилировала по подиуму Наоми Кемпбэлл.

Джессика Честейн в Christian Dior

Актриса и продюсер из США Джессика Честейн была одета в черное кружевное платье Christian Dior, дополнив образ украшениями из коллекции Chopard Haute Joaillerie с рубинами и бриллиантами, включая золотое колье Fairmined и кольцо из белого золота.

[ + – ] Джессика Честейн Фото: Jessica Chastain/Instagram

Кэндис Свейнпол

Южноафриканская супермодель и бывший "ангел" Victoriaʼs Secret появилась на красной дорожке в комбинезоне Etro телесного цвета, с огромным декольте, расшитом стразами. Его дизайн перекликается с 70-ми годами, о чем говорят расклешенные краями и рукава с бахромой. К наряду Кэндис надела колье-цепочку и серьги-подвески в одном стиле. Завершали ансамбль туфли в тон на каблуках.

[ + – ] Кэндис Свейнпол Фото: 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗻𝗲𝗽𝗼𝗲𝗹/Instagram

Джоди Фостер в Givenchy

Двукратная обладательница кинопремии "Оскар", американская актриса Джоди Фостер была одета в белое платье от Givenchy с приталенной юбкой и разрезами на плечах, расшитое серебряными украшениями и имеющее еще один стильный разрез на спине. Образ дополнили белые длинные серьги и серебряное кольцо, а также туфли золотистого цвета.

На кинофестивале актрису, которая прилетела в Канны вместе с женой Александрой Хадсон, ждет награда. Она станет лауреатом премии "За вклад в киноискусство".

Хелен Миррен в Dolce & Gabbana

Оскароносная английская актриса появилась на красной дорожке элегантном желтом платье с длинным рукавом от Dolce & Gabbana. К наряду она подобрала туфли-лодочки в тон и золотой клатч на цепочке, а образ завершила бриллиантовыми серьгами и ожерельем.

[ + – ] Хелен Миррен Фото: Getty Images

Карла Бруни в Celine

Бывшая первая леди Франции, певица и модель Карла Бруни выбрала для мероприятия облегающее фигуру сине-серебряное платье, расшитое стразами, от Celine, подобрав к нему серебряные босоножки на высоких каблуках и изящную сумочку-клатч.

[ + – ] Карла Бруни Фото: Best Trendy Outfit Ideas/Instagram

Спайк Ли

Глава жюри 74-Каннского кинофестиваля появился на красной дорожке не менее эффектно, чем признанные королевы гламура. Знаменитый режиссер прибыл на мероприятие в ярко-розовом двубортном костюме от Louis Vuitton, подобрав к нему белую рубашку и очки в тон. На нем также была черная шляпа, кроссовки Nike из лимитированной коллекции, а запястье щедро покрывали браслеты. Вместо галстука он надел две цепочки с подвесками.

Марион Котийяр

Исполнительница главной роли в фильме "Аннет", открывавшем кинофестиваль, прошлась по красной дорожке в мерцающем серебряном платье Chanel из коллекции Haute couture с баской и одним открытым плечом. Контрастные слои ткани с зубчатыми краями, выступающий пояс и абстрактный кружевной лиф с неправильным вырезом привлекли внимание публики к наряду актрисы. К платью она выбрала туфли в тон и золотые украшения: массивную серьгу в одно ухо, кольцо и браслет.

[ + – ] Марион Котийяр Фото: Getty Images

Энди Макдауэлл

Голливудская актриса выбрала для фестиваля длинное водно-синее платье с черной отделкой кисточками вокруг талии, дополнив образ серебристым клатчем и такими же босоножками. Отметим, что Энди не стала красить волосы перед мероприятием, предпочтя появиться на публике с распущенной шевелюрой, тронутой сединой.

[ + – ] Энди Макдауэлл Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль продлится до 17 июля, и в основной программе конкурса будут показаны 24 картины, отобранные из 2300 заявок.