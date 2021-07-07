Канны-2021: самые яркие образы красной дорожки кинофестиваля (фото)
На Лазурном берегу Франции официально стартовал 74-й международный Каннский кинофестиваль, и знаменитости, соскучившиеся за массовыми мероприятиями и красными ковровыми дорожками, наконец, смогли выгулять дизайнерские наряды, продефилировав под вспышками фотокамер.
После отмены фестиваля в 2020 году из-за пандемии звезды официально вернулись в Канны 6 июля для церемонии открытия и дебютного показа фильма Леоса Каракса "Аннетт", наверстывая упущенное время множеством потрясающих образов, которые варьировались от украшенные платья в пол до брючных костюмов и блейзеров. Фокус собрал самые яркие из них.
Белла Хадид в Jean Paul Gaultier
Американская супермодель появилась на ковровой дорожке в белом винтажном платье Jean Paul Gaultier с черной прозрачной вуалью, исполнявшей двойную функцию: как вырез с перекрестной отделкой и шлейф. Она дополнила образ бриллиантовыми серьгами грушевидной огранки, бриллиантовым кольцом огранки "маркиз" и рубиновым кольцом в форме сердца из коллекции Chopard Haute Joaillerie.
Точно в таком же платье в 2002 году дефилировала по подиуму Наоми Кемпбэлл.
Джессика Честейн в Christian Dior
Актриса и продюсер из США Джессика Честейн была одета в черное кружевное платье Christian Dior, дополнив образ украшениями из коллекции Chopard Haute Joaillerie с рубинами и бриллиантами, включая золотое колье Fairmined и кольцо из белого золота.
Кэндис Свейнпол
Южноафриканская супермодель и бывший "ангел" Victoriaʼs Secret появилась на красной дорожке в комбинезоне Etro телесного цвета, с огромным декольте, расшитом стразами. Его дизайн перекликается с 70-ми годами, о чем говорят расклешенные краями и рукава с бахромой. К наряду Кэндис надела колье-цепочку и серьги-подвески в одном стиле. Завершали ансамбль туфли в тон на каблуках.
Джоди Фостер в Givenchy
Двукратная обладательница кинопремии "Оскар", американская актриса Джоди Фостер была одета в белое платье от Givenchy с приталенной юбкой и разрезами на плечах, расшитое серебряными украшениями и имеющее еще один стильный разрез на спине. Образ дополнили белые длинные серьги и серебряное кольцо, а также туфли золотистого цвета.
На кинофестивале актрису, которая прилетела в Канны вместе с женой Александрой Хадсон, ждет награда. Она станет лауреатом премии "За вклад в киноискусство".
Хелен Миррен в Dolce & Gabbana
Оскароносная английская актриса появилась на красной дорожке элегантном желтом платье с длинным рукавом от Dolce & Gabbana. К наряду она подобрала туфли-лодочки в тон и золотой клатч на цепочке, а образ завершила бриллиантовыми серьгами и ожерельем.
Карла Бруни в Celine
Бывшая первая леди Франции, певица и модель Карла Бруни выбрала для мероприятия облегающее фигуру сине-серебряное платье, расшитое стразами, от Celine, подобрав к нему серебряные босоножки на высоких каблуках и изящную сумочку-клатч.
Спайк Ли
Глава жюри 74-Каннского кинофестиваля появился на красной дорожке не менее эффектно, чем признанные королевы гламура. Знаменитый режиссер прибыл на мероприятие в ярко-розовом двубортном костюме от Louis Vuitton, подобрав к нему белую рубашку и очки в тон. На нем также была черная шляпа, кроссовки Nike из лимитированной коллекции, а запястье щедро покрывали браслеты. Вместо галстука он надел две цепочки с подвесками.
Марион Котийяр
Исполнительница главной роли в фильме "Аннет", открывавшем кинофестиваль, прошлась по красной дорожке в мерцающем серебряном платье Chanel из коллекции Haute couture с баской и одним открытым плечом. Контрастные слои ткани с зубчатыми краями, выступающий пояс и абстрактный кружевной лиф с неправильным вырезом привлекли внимание публики к наряду актрисы. К платью она выбрала туфли в тон и золотые украшения: массивную серьгу в одно ухо, кольцо и браслет.
Энди Макдауэлл
Голливудская актриса выбрала для фестиваля длинное водно-синее платье с черной отделкой кисточками вокруг талии, дополнив образ серебристым клатчем и такими же босоножками. Отметим, что Энди не стала красить волосы перед мероприятием, предпочтя появиться на публике с распущенной шевелюрой, тронутой сединой.
Каннский кинофестиваль продлится до 17 июля, и в основной программе конкурса будут показаны 24 картины, отобранные из 2300 заявок.