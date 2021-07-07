Канни-2021: найяскравіші образи червоної доріжки кінофестивалю (фото)

На Лазурному березі Франції офіційно стартував 74-й міжнародний Каннський кінофестиваль, і знаменитості, які скучили за масовими заходами і червоними килимовими доріжками, нарешті, змогли вигуляти дизайнерські наряди, продефілювавши під спалахами фотокамер.

Після скасування фестивалю в 2020 році через пандемію зірки офіційно повернулися в Канни 6 липня для церемонії відкриття і дебютного показу фільму Леоса Каракса "Аннетт", надолужуючи згаяний час безліччю приголомшливих образів, які варіювалися від прикрашених суконь до підлоги до брючних костюмів і блейзерів. Фокус зібрав найяскравіші з них.

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Белла Хадід у Jean Paul Gaultier

Американська супермодель зʼявилася на килимовій доріжці в білій вінтажній сукні Jean Paul Gaultier із чорною прозорою вуаллю, яка здійснювала подвійну функцію: як виріз із перехресною обробкою і шлейф. Вона доповнила образ діамантовими сережками грушоподібного огранювання, діамантовою каблучкою огранювання "маркіз" і рубіновою каблучкою у формі серця з колекції Chopard Haute Joaillerie.

[ + – ] Белла Хадід Фото: Getty Images

Точно в такій сукні в 2002 році дефілювала на подіумі Наомі Кемпбелл.

Джессіка Честейн у Christian Dior

Акторка і продюсерка із США Джессіка Честейн була одягнена в чорну мереживну сукню Christian Dior, доповнивши образ прикрасами з колекції Chopard Haute Joaillerie з рубінами і діамантами, враховуючи золоте кольє Fairmined і каблучку з білого золота.

[ + – ] Джессіка Честейн Фото: Jessica Chastain/Instagram

Кендіс Свейнпол

Південноафриканська супермодель і колишня "ангел" Victoriaʼs Secret зʼявилася на червоній доріжці в комбінезоні Etro тілесного кольору, з величезним декольте, розшитим стразами. Його дизайн перегукується із 70-ми роками, про що говорять розкльошені краї і рукава з бахромою. До наряду Кендіс вдягла кольє-ланцюжок і сережки-підвіски в одному стилі. Завершували ансамбль туфлі в тон на підборах.

[ + – ] Кендіс Свейнпол Фото: 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗻𝗲𝗽𝗼𝗲𝗹/Instagram

Джоді Фостер у Givenchy

Дворазова володарка кінопремії "Оскар", американська акторка Джоді Фостер була одягнена в білу сукню від Givenchy з приталеною спідницею і розрізами на плечах, розшиту срібними прикрасами й ще одним стильним розрізом на спині. Образ доповнили білі довгі сережки і срібний перстень, а також туфлі золотистого кольору.

На кінофестивалі акторку, яка прилетіла до Канн разом із дружиною Олександрою Хадсон, чекає нагорода. Вона стане лауреаткою премії "За внесок у кіномистецтво".

Гелен Міррен у Dolce & Gabbana

Оскароносна англійська акторка зʼявилася на червоній доріжці в елегантній жовтій сукні з довгим рукавом від Dolce & Gabbana. До наряду вона підібрала туфлі-човники в тон і золотий клатч на ланцюжку, а образ завершила діамантовими сережками і намистом.

[ + – ] Гелен Міррен Фото: Getty Images

Карла Бруні в Celine

Колишня перша леді Франції, співачка і модель Карла Бруні вибрала для заходу обтислу фігуру синьо-срібну сукню, розшиту стразами, від Celine, підібравши до неї срібні босоніжки на високих підборах і витончену сумочку-клатч.

[ + – ] Карла Бруні Фото: Best Trendy Outfit Ideas/Instagram

Спайк Лі

Глава журі 74-Каннського кінофестивалю зʼявився на червоній доріжці не менш ефектно, ніж визнані королеви гламуру. Знаменитий режисер прибув на захід в яскраво-рожевому двобортному костюмі від Louis Vuitton, підібравши до нього білу сорочку й окуляри в тон. Він також одягнув чорний капелюх, кросівки Nike з лімітованої колекції, а запʼястя щедро покривали браслети. Замість краватки він одягнув два ланцюжки з підвісками.

Маріон Котіяр

Виконавиця головної ролі у фільмі "Аннетт", що відкривав кінофестиваль, пройшлася на червоній доріжці в мерехтливій срібній сукні Chanel із колекції Haute couture із басками й одним відкритим плечем. Контрастні шари тканини із зубчастими краями, пояс, що стирчить, й абстрактний мереживний ліф із неправильним вирізом привернули увагу публіки до вбрання акторки. До сукні вона вибрала туфлі в тон і золоті прикраси: масивну сережку в одне вухо, каблучку і браслет.

[ + – ] Маріон Котіяр Фото: Getty Images

Енді Макдавелл

Голлівудська акторка вибрала для фестивалю довгу водно-синю сукню з чорною обробкою пензликами навколо талії, доповнивши образ сріблястим клатчем і такими ж босоніжками. Зазначимо, що Енді вирішила не фарбувати волосся перед заходом, вважаючи за краще зʼявитися на публіці з розпущеною шевелюрою із сивиною.

[ + – ] Енді Макдавелл Фото: Getty Images

Каннський кінофестиваль триватиме до 17 липня, і в основній програмі конкурсу будуть показані 24 картини, відібрані з 2 300 заявок.