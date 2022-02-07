У притулку для бездомних: незвичайне побачення Белли Хадід та її бойфренда Марка Калмана
Американська модель Белла Хадід провела вихідні разом зі своїм новим бойфрендом Марком Калманом у найстарішому християнському притулку для бездомних Bowery Mission у Нью-Йорку. На фото в Instagram Белли видно, як вона допомагає сортувати благодійні обіди.
Для волонтерської роботи модель обрала незвичайний пуховик бренду BOND із зображенням Роберта Де Ніро у ролі Тревіса Бікла у фільмі "Таксист" 1976 року, об'ємні чорні штани та взуття на грубій підошві. Образ доповнила сумка Burberry на золотому ланцюжку.
Як писав раніше Фокус, Белла Хадід та Марк Калман офіційно заявили про свої стосунки влітку 2021 року. Марк — артдиректор. Він багато років співпрацював з американським репером Тревісом Скоттом. У портфоліо Марка різні проєкти: від обкладинок альбомів для Скотта до брендингу Milk Studios – однієї з головних локацій Тижня моди в Нью-Йорку.