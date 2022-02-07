У притулку для бездомних: незвичайне побачення Белли Хадід та її бойфренда Марка Калмана

Американська модель Белла Хадід провела вихідні разом зі своїм новим бойфрендом Марком Калманом у найстарішому християнському притулку для бездомних Bowery Mission у Нью-Йорку. На фото в Instagram Белли видно, як вона допомагає сортувати благодійні обіди.

Для волонтерської роботи модель обрала незвичайний пуховик бренду BOND із зображенням Роберта Де Ніро у ролі Тревіса Бікла у фільмі "Таксист" 1976 року, об'ємні чорні штани та взуття на грубій підошві. Образ доповнила сумка Burberry на золотому ланцюжку.

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[ + – ] Белла Хадід у притулку для бездомних

[ + – ] Instagram Белли Хадід, фото з Марком Калманом

Як писав раніше Фокус, Белла Хадід та Марк Калман офіційно заявили про свої стосунки влітку 2021 року. Марк — артдиректор. Він багато років співпрацював з американським репером Тревісом Скоттом. У портфоліо Марка різні проєкти: від обкладинок альбомів для Скотта до брендингу Milk Studios – однієї з головних локацій Тижня моди в Нью-Йорку.