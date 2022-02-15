Супруги Бекхэм поделились ко Дню влюбленных архивными кадрами
В День святого Валентина, или День всех влюбленных, одна из самых звездных пар трогательно поздравила друг друга в соцсети.
Известные супруги Бекхэм, Виктория и Дэвид, поздравили друг друга с Днем всех влюбленных, поделившись с поклонниками их пары архивными кадрами.
46-летний английский футболист Дэвид Бекхэм выложил в свой Instagram серию фото с супругой Викторией и их дочерью Харпер.
"С Днем святого Валентина моих девочек. Две красивые и сильные женщины. Кстати, Харпер, помни, что папа всегда будет твоим Валентином. Люблю тебя, @victoriabeckham", — подписал карусель снимков Дэвид.
Отметим, что кроме 10-летней Харпер, супруги воспитывают троих сыновей — 22-летнего Бруклина, 19-летнего Ромео и 16-летнего Круза.
Жена знаменитого футболиста, 47-летняя дизайнер, модель и певица Виктория Бекхэм, в свою очередь, выложила архивный снимок, на котором они с Дэвидом позируют в 1998 году в Нью-Йорке. Под фото певица отметила, что с тех пор все 24 года ее Валентин — Дэвид, и в тот день они узнали, что Виктория беременна Бруклином.
Также Виктория Бекхэм поделилась в сториз на своей странице кадрами их с Дэвидом медового месяца на юге Франции.
Подписчики Дэвида и Виктории засыпали их комментариями с приветствиями и пожеланиями еще долгих лет счастливой супружеской жизни. "Лучший отец", "самая образцовая семья", "счастливого Дня святого Валентина вам!" и тому подобное.
Отметим, что пара вступила в брак в 1999 году. Союз стал для обоих первым. Поэтому многие считают эту звездную пару примером для наследования.
Напомним, старший сын Бекхэмов Бруклин вскоре женится на Николе Пельтц. Молодой человек поделился деталями дня, когда сделал предложение своей возлюбленной.
Также Фокус писал о том, какой диеты придерживается Виктория Бекхэм более 20 лет.