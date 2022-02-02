Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена Виктория ест уже 25 лет подряд

Футболист приготовил жареную рыбу с овощами в кисло-сладком соусе, однако его жена вряд ли попробовала хотя бы кусочек этого блюда.

46-летний английский футболист Дэвид Бекхэм дал своим поклонникам в Instagram мастер-класс по приготовлению жареной рыбы, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Instagram.

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На записи он в большой кухне разделывает рыбу-мандарин, жарит ее в большом количестве масла и затем посыпает жареными овощами и поливает кисло-сладким соусом. При этом Дэвид на китайском языке поздравляет всех с наступлением Нового года по лунному календарю.

[ + – ] Дэвид Бекхэм любит и умеет готовить

Рыба – любимое блюдо его 47-летней жены Виктории. Как пишет Daily Mail, мистер Бекхэм неоднократно сетовал на то, что, несмотря на все его кулинарные изыски, а готовить он умеет и очень любит, особенно на гриле, его супруга уже 25 лет ест только одно и то же блюдо – рыбу на гриле с овощами на пару, избегая жареного в масле, острого, соленого и тому подобное. Это позволяет ей сохранять идеальные параметры даже после четырех родов и оставаться такой же стройной, как и 20 лет назад. При росте 163 сантиметра вес Виктории составляет всего 49 килограммов.

По словам Дэвида, Виктория пробовала другую еду только однажды, когда была беременна 10-летней дочерью Харпер. Правда, что это было, спортсмен рассказывать не стал.

Напомним, в подкасте River Cafe Table 4 дизайнер признавалась, что тема ее меню – самое скучное, что может быть в этом мире. Кроме рыбы на пару или на гриле, она любит бобовые, фрукты и цитрусовые, предпочитает есть овощи, приготовленные на пару с бальзамическим уксусом, и старается приправлять еду сама.

С семи лет Виктория не употребляет в пищу красное мясо, а с 15 лет не ест молочные продукты.

Ранее мы писали о том, что Дэвид Бекхэм приготовил ланч для своей супруги после того, как они поссорились.