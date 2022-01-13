Дэвид Бекхэм подтвердил звание идеального мужа (фото)

Виктория подчеркнула, что Дэвид не перестает заботиться о ней, даже когда она сердита.

46-летний британский экс-футболист Дэвид Бекхэм уже 23 года женат на бывшей певице, а сейчас – известном дизайнере Виктории Бекхэм. На фото, которые он публикует в соцсети, отец четырех детей предстает образцовым родителем и не менее образцовым мужем. Новым снимком в своем сторис в Instagram Виктория Бекхэм продемонстрировала очередной пример того, насколько ей повезло с мужем.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Знаменитость опубликовала фото ланчбокса с едой и прикрепленной к нему запиской от Дэвида.

[ + – ] Виктория Бекхэм показала, как муж заботится о ней Фото: Скриншот

"Наслаждайся ланчем, вредина. И возвращайся домой в веселеньком настроении. Люблю тебя. Сама знаешь кто", – гласил текст.

"Даже когда я сердита, он заботиться обо мне", – подчеркнула Вики.

Как объяснила Виктория, накануне она повздорила с супругом, однако на следующий день он собственноручно приготовил ей еду, чтобы она могла подкрепиться между работой. Веселая записка же помогла развеять остатки плохого настроения после ссоры и заставила миссис Бекхэм снова улыбаться.

Ранее Виктория признавалась, что одно из самых лучших качеств ее супруга – чувство юмора. По ее словам, он даже ссоры умеет обратить в шутку, тем самым разрядив конфликт и исчерпав его. Благодаря этому в семье уже более двух десятилетий царят любовь и взаимопонимание.

Бекхэмов считают одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Несмотря на то, что супругам уже не раз предсказывали развод из-за приписываемых Дэвиду измен, они по-прежнему вместе и выглядят такими же влюбленными, как на заре отношений.

Совсем недавно Дэвид, ставший лицом Чемпионата миру по футболу в Катаре, купил для семьи яхту за 6,6 млн долларов. Судно, названное Seven, сделали в Италии, а семью, включая детей и родителей жены, футболист катал на ней в Майами.