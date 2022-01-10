Бекхэмы отправились отдыхать на новой собственной яхте за миллионы долларов (видео)

Судно названо в честь номера, под которым играл Бекхэм, а также второго имени ее дочери Харпер Севен.

Легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм был замечен отдыхающим вместе с женой Викторией, ее родителями Энтони и Джеки Адамс и детьми на борту своей новой 29-метровой яхты стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов ($6,8 млн), пишет The Sun.

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Экс-игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" назвал судно Seven ("Семь"), поскольку именно под этим номером он играл. Севен также – второе имя его 10-летней дочери Харпер.

На снимках, сделанных папарацци недалеко от пентхауса звезды стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов в Майами, видно, что Дэвид, одетый в черные шорты, белую футболку и бейсболку, был в отличном расположении духа. Он много смеялся и шутил.

На борту разместили много цветов, а присутствующие весело болтали на верхней палубе. Кроме семей Бекхэмов-Адамс, на яхте также замечены 20-летняя племянница Виктории Либби Адамс, друг семьи Ахмед Аль-Сибай и 19-летняя девушка Ромео Бекхэма Миа Риган.

По словам инсайдеров, Бекхэм давно хотел яхту. Он даже помогал в разработке судна, которое создавали на верфи Ferretti в Форли (Италия). Яхта может разместить десять гостей в пяти комфортабельных каютах. Максимальная скорость судна – 30 узлов. У него расширенная платформа для купания и пляжная площадка.

[ + – ] Яхта Дэвида Бекхэма Фото: The Sun

"На этой лодке так много стали и стекла. Мы окружены стеклом. Это своего рода маленький хрустальный дворец. Мы продаем эмоции, мы продаем удовольствие, мы продаем развлечения, мы продаем хорошее времяпрепровождение, мы не продаем лодки. Мы продаем приятный образ жизни", – охарактеризовал яхту исполнительный директор Ferretti Альберто Галасси.

Бекхэм может позволить себе столь дорогие игрушки, поскольку недавно заключил 10-летний контракт на 150 миллионов фунтов с Катаром, став послом страны, которая будет принимать Чемпионат мира по футболу 2022. Однако Дэвида многие раскритиковали за то, что он согласился на эту сделку, поскольку у страны – ужасающая репутация в области прав человека.

Напомним, 19-летний сын Бекхэмов Ромео стал самым богатым среди отпрысков семейства, подписав очень выгодный контракт с известным спортивным брендом.