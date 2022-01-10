Бекхеми вирушили відпочивати на новій власній яхті за мільйони доларів (відео)

Судно названо на честь номера, під яким грав Бекхем, а також другого імені його дочки Харпер Севен.

Легендарний британський футболіст Девід Бекхем був помічений під час відпочинку разом із дружиною Вікторією, її батьками Ентоні та Джекі Адамс і дітьми на борту своєї нової 29-метрової яхти вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів ($6,8 млн), пише The Sun.

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Ексгравець збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" назвав судно Seven ("Сім"), оскільки саме під цим номером він грав. Севен також — друге ім'я його 10-річної дочки Харпер.

На знімках, зроблених папараці неподалік пентхауса зірки вартістю 19 мільйонів фунтів стерлінгів у Маямі, видно, що Девід, одягнений у чорні шорти, білу футболку та бейсболку, був у відмінному настрої. Він багато сміявся і жартував.

На борту розмістили багато квітів, а присутні весело балакали на верхній палубі. Окрім сімей Бекхемів-Адамс, на яхті також помічені 20-річна племінниця Вікторії Ліббі Адамс, друг сім'ї Ахмед Аль-Сібай та 19-річна дівчина Ромео Бекхема Міа Ріган.

За словами інсайдерів, Бекхем давно хотів яхти. Він навіть допомагав у розробці судна, яке створювали на верфі Ferretti у Форлі (Італія). Яхта може розмістити десять гостей у п'яти комфортабельних каютах. Максимальна швидкість судна — 30 вузлів. У нього розширена платформа для купання та пляжний майданчик.

[ + – ] Яхта Девіда Бекхема Фото: The Sun

"На цьому човні так багато сталі та скла. Ми оточені склом. Це свого роду маленький кришталевий палац. Ми продаємо емоції, ми продаємо задоволення, ми продаємо розваги, ми продаємо хороше дозвілля, ми не продаємо човен. Ми продаємо приємний спосіб життя", — охарактеризував яхту виконавчий директор Ferretti Альберто Галассі.

Бекхем може дозволити собі такі дорогі іграшки, оскільки нещодавно уклав 10-річний контракт на 150 мільйонів фунтів із Катаром, ставши послом країни, яка прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2022. Проте Девіда багато хто розкритикував за те, що він погодився на цю угоду, оскільки у країни — жахлива репутація у сфері прав людини.

Нагадаємо, 19-річний син Бекхемів Ромео став найбагатшим серед нащадків сімейства, підписавши дуже вигідний контракт із відомим спортивним брендом.