Девід Бекхем підтвердив звання ідеального чоловіка (фото)

Вікторія наголосила, що Девід не перестає дбати про неї, навіть коли вона сердита.

46-річний британський ексфутболіст Девід Бекхем уже 23 роки одружений із колишньою співачкою, а зараз – відомою дизайнеркою Вікторією Бекхем. На фото, які він публікує в соцмережі, батько чотирьох дітей постає зразковим батьком і не менш зразковим чоловіком. Новим знімком у своєму сторіз в Instagram Вікторія Бекхем продемонструвала черговий приклад того, наскільки їй пощастило з чоловіком.

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Знаменитість опублікувала фото ланчбоксу з їжею та прикріпленою до нього запискою від Девіда.

[ + – ] Вікторія Бекхем показала, як чоловік піклується про неї Фото: Скриншот

"Насолоджуйся ланчем, шкодо. І повертайся додому в кращому настрої. Люблю тебе. Сама знаєш хто", — говорив текст.

"Навіть коли я сердита, він дбає про мене", — підкреслила Вікі.

Як пояснила Вікторія, напередодні вона посварилася з чоловіком, проте наступного дня він приготував їй їжу, щоб вона могла підкріпитися між роботою. Весела записка допомогла розвіяти залишки поганого настрою після сварки та змусила місіс Бекхем знову усміхатися.

Раніше Вікторія зізнавалася, що одна з найкращих якостей її чоловіка – почуття гумору. За її словами, він навіть сварки вміє звернути в жарт, тим самим розрядивши конфлікт і вичерпавши його. Завдяки цьому в сім'ї вже понад два десятиліття панують любов і порозуміння.

Бекхемів вважають однією з найміцніших пар шоу-бізнесу. Незважаючи на те, що подружжю вже не раз пророкували розлучення через приписування Девіду зрад, вони, як і раніше, разом і мають такий же закоханий вигляд, як на зорі стосунків.

Нещодавно Девід, який став обличчям Чемпіонату світу з футболу в Катарі, купив для сім'ї яхту за 6,6 млн доларів. Судно, назване Seven, зробили в Італії, а сім'ю, включаючи дітей і батьків дружини, футболіст катав на ній у Маямі.