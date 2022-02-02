Девід Бекхем розповів, що його дружина Вікторія їсть уже 25 років поспіль

Футболіст приготував смажену рибу з овочами в кисло-солодкому соусі, проте його дружина навряд чи спробувала бодай шматочок цієї страви.

46-річний англійський футболіст Девід Бекхем дав своїм шанувальникам в Instagram майстер-клас із приготування смаженої риби, опублікувавши відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

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На записі він у великій кухні обробляє рибу-мандарин, смажить її у великій кількості олії і потім посипає смаженими овочами та поливає кисло-солодким соусом. При цьому Девід китайською мовою вітає всіх із настанням Нового року за місячним календарем.

[ + – ] Девід Бекхем любить і вміє готувати

Риба — улюблена страва його 47-річної дружини Вікторії. Як пише Daily Mail, містер Бекхем неодноразово нарікав на те, що, незважаючи на всі його кулінарні вишукування, а готувати він вміє і дуже любить, особливо на грилі, його дружина вже 25 років їсть тільки одну й ту саму страву — рибу на грилі з овочами на пару, уникаючи смаженого в олії, гострого, солоного тощо. Це дозволяє їй зберігати ідеальні параметри навіть після чотирьох пологів і залишатися такою ж стрункою, як і 20 років тому. При зрості 163 сантиметри вага Вікторії становить лише 49 кілограмів.

За словами Девіда, Вікторія пробувала іншу їжу лише одного разу, коли була вагітна 10-річною дочкою Харпер. Щоправда, що це було, спортсмен не розповідав.

Нагадаємо, в подкасті River Cafe Table 4 дизайнерка зізнавалася, що тема її меню — найнудніше, що може бути у цьому світі. Крім риби на пару або на грилі, вона любить бобові, фрукти та цитрусові, надає перевагу овочам, приготованим на пару з бальзамічним оцтом, і намагається приправляти їжу сама.

Із семи років Вікторія не вживає червоного м'яса, а з 15 років не їсть молочні продукти.

Раніше ми писали про те, що Девід Бекхем приготував ланч для своєї дружини після сварки.