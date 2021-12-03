Вікторія Бекхем поділилася секретом збереження ідеальної ваги

При зрості 163 сантиметри вага Вікторії становить лише 49 кілограмів. І це зважаючи на те, що вона народила чотирьох дітей.

47-річна дизайнерка, дружина футболіста Девіда Бекхема та колишня співачка Вікторія Бекхем, народивши чотирьох дітей, продовжує зберігати фігуру, яка в неї була у 20-річному віці. Весь секрет такого успіху в підтримці дієти, яку Вікі дотримується вже не одне десятиліття, пише Elle.

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Так, нещодавно місіс Бекхем вкотре продемонструвала своє меню. У сторіз Instagram вона спочатку похвалилася сукнею, яку одягне на Різдво, показавши точену фігуру, а потім сфотографувала тарілку із замовленою в ресторані стравою, куди вирушила разом із сином Ромео.

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Якщо хлопець не став відмовляти собі в задоволенні щільно поїсти і обрав піцу, то Вікторії принесли лосося, приготовленого на грилі, та авокадо. І все це – без олії та спецій.

У подкасті River Cafe Table 4 дизайнерка зізнавалася, що тема її меню – найнудніше, що може бути в цьому світі.

"Добре, що мені подобається? Я люблю цільнозернові тости із сіллю. Я люблю сіль, що я можу сказати", — зазначила вона.

Вікторія також поділилася, що любить їсти продукти, приготовані без олії, вершкового масла та соусів. Вона не їсть червоного м'яса із семи років і 15 років не вживає молочних продуктів. Ще знаменитість любить бобові, фрукти та цитрусові, воліє їсти овочі, приготовлені на пару з бальзамічним оцтом, і намагається приправляти їжу сама.

"Так що для більшості ресторанів я, мабуть, їхній найгірший кошмар", — сказав дизайнерка.

Колишня учасниця Spice Girls сформувала своє багаторічне меню, коли виступала в групі. Під час гастролей вони часто відвідували гарні ресторани, і, якби не її дієта, Вікторія була б схильніша "з'їсти весь вміст кошика з хлібом".

За даними ресурсу bodysize.org, при зрості 163 см вага Вікторії у 2021 році становить 49 кг.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала наймоднішу сумку сезону. Нещодавно дизайнерку запідозрили у зловживанні пластикою та розкритикували за надто яскравий вибір вбрання.