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Вікторія Бекхем поділилася секретом збереження ідеальної ваги

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Вікторія Бекхем
Фото: Getty Images | Вікторія Бекхем

При зрості 163 сантиметри вага Вікторії становить лише 49 кілограмів. І це зважаючи на те, що вона народила чотирьох дітей.

47-річна дизайнерка, дружина футболіста Девіда Бекхема та колишня співачка Вікторія Бекхем, народивши чотирьох дітей, продовжує зберігати фігуру, яка в неї була у 20-річному віці. Весь секрет такого успіху в підтримці дієти, яку Вікі дотримується вже не одне десятиліття, пише Elle.

Так, нещодавно місіс Бекхем вкотре продемонструвала своє меню. У сторіз Instagram вона спочатку похвалилася сукнею, яку одягне на Різдво, показавши точену фігуру, а потім сфотографувала тарілку із замовленою в ресторані стравою, куди вирушила разом із сином Ромео.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем показала сукню, яку обрала на свята
страва
Дизайнерка вважає за краще їсти рибу та овочі

Якщо хлопець не став відмовляти собі в задоволенні щільно поїсти і обрав піцу, то Вікторії принесли лосося, приготовленого на грилі, та авокадо. І все це – без олії та спецій.

У подкасті River Cafe Table 4 дизайнерка зізнавалася, що тема її меню – найнудніше, що може бути в цьому світі.

"Добре, що мені подобається? Я люблю цільнозернові тости із сіллю. Я люблю сіль, що я можу сказати", — зазначила вона.

Вікторія також поділилася, що любить їсти продукти, приготовані без олії, вершкового масла та соусів. Вона не їсть червоного м'яса із семи років і 15 років не вживає молочних продуктів. Ще знаменитість любить бобові, фрукти та цитрусові, воліє їсти овочі, приготовлені на пару з бальзамічним оцтом, і намагається приправляти їжу сама.

"Так що для більшості ресторанів я, мабуть, їхній найгірший кошмар", — сказав дизайнерка.

Колишня учасниця Spice Girls сформувала своє багаторічне меню, коли виступала в групі. Під час гастролей вони часто відвідували гарні ресторани, і, якби не її дієта, Вікторія була б схильніша "з'їсти весь вміст кошика з хлібом".

За даними ресурсу bodysize.org, при зрості 163 см вага Вікторії у 2021 році становить 49 кг.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала наймоднішу сумку сезону. Нещодавно дизайнерку запідозрили у зловживанні пластикою та розкритикували за надто яскравий вибір вбрання.