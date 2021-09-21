Вікторія Бекхем показала кращу сумку осені 2021

Стьобаною сумкою Chanel Вікторія обзавелася ще 13 років тому, але із задоволенням носить її і зараз. Вартість такої класики перевищує $6 тис.

Ексучасниця Spice Girls, а нині модна дизайнерка і дружина футболіста Девіда Бекхема Вікторія, відома своєю любов'ю до сумок Birkin, раптово дістала з антресолей вінтажну стьобану сумку Chanel, щоб доповнити нею свій образ для виходу на вулицю в один з вересневих днів. Що з цього вийшло, вона показала на своїй сторінці в соцмережі.

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На знімку Вікторія позує в сірому об'ємному светрі, заправленому в джинси її бренду Victoria Beckham, підперезані чорним ременем, і червоних туфлях на підборах. У руці вона тримає ту саму сумку Chanel із золотим логотипом у вигляді подвійної літери C. Ця сумочка кінця 2000-х стала буквально культовою, посівши своє місце в гардеробах усіх, хто має хоч якесь відношення до моди.

Знаменитість зробила фото в її обробленій оксамитом студії VB.

До того, як у 2008 році Вікторія заснувала свій бренд одягу, вона колекціонувала сумки Louis Vuitton і Hermès. Однак, зараз місіс Бекхем балує себе вишуканими і рідкими сумками Chanel, класикою, непідвладною часу.

Сумка, якою хвалиться Вікі, була придбана нею ще у 2008 році. Однак, зараз, вважає вона, саме час вийти у світ з цим аксесуаром, який завжди залишається найпопулярнішим та найбільш упізнаваним.

[ + – ] Вікторія придбала сумку Chanel ще у 2008 році Фото: Getty Images

Ціна на ці сумки "кусається" і становить понад $6 тисяч за одну.

[ + – ] Вартість сумочки Chanel по кишені далеко не всім Фото: Скриншот

Раніше ми писали про те, що другий пік популярності переживає сумка Balenciaga Motorcycle, яка вперше була представлена ще 20 років тому. Як і у випадку з Chanel, вона практична і упізнавана.