Виктория Бекхэм показала лучшую сумку осени 2021

Стеганной сумкой Chanel Виктория обзавелась еще 13 лет назад, но с удовольствием носит ее и сейчас. Стоимость такой классики превышает $6 тыс.

Экс-участница Spice Girls, а ныне модный дизайнер и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория, известная своей любовью к сумкам Birkin, внезапно достала с антресолей винтажную стеганную сумку Chanel, чтобы дополнить ею свой образ для выхода на улицу в один из сентябрьских дней. Что из этого получилось, она показала на своей странице в соцсети.

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На снимке Виктория позирует в сером объемном свитере, заправленном в джинсы ее бренда Victoria Beckham, подпоясанные черным ремнем, и красных туфлях на каблуке. В руке она держит ту самую сумку Chanel с золотым логотипом в виде двойной буквы C. Эта сумочка конца 2000-ых стала буквально культовой, заняв свое место в гардеробах всех, кто имеет хоть какое-то отношение к моде.

Знаменитость сделала фото в ее отделанной бархатом студии VB.

До того, как в 2008 году Виктория основала свой бренд одежды, она коллекционировала сумки Louis Vuitton и Hermès. Однако сейчас миссис Бекхэм балует себя изысканными и редкими сумками Chanel, классикой, неподвластной времени.

Сумка, которой хвастается Вики, была куплена ею еще в 2008 году. Однако сейчас, считает она, самое время выйти в свет с этим аксессуаром, который всегда остается популярным и узнаваемым.

[ + – ] Виктория купила сумку Chanel еще в 2008 году Фото: Getty Images

Цена на эти сумки "кусается" и составляет свыше $6 тысяч за одну.

[ + – ] Стоимость сумочки Chanel по карману далеко не всем Фото: Скриншот

Ранее мы писали о том, что второй пик популярности переживает сумка Balenciaga Motorcycle, которая впервые была представлена еще 20 лет назад. Как и в случае с Chanel, она практична и узнаваема.