Вікторія Бекхем налякала шанувальників результатом пластики

І шокувала занадто екстравагантним вбранням, яке критики вже порівняли зі світлофором

Дизайнерка і колишня учасниця культової групи Spice Girls Вікторія Бекхем з'явилася на шоу Good Morning America. І вразила шанувальників своїм дуже яскравим вбранням. Про це пише Vogue.

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На шоу 47-річна зірка розповіла про свою нову лінію косметики. Зазначила, що возз'єднання Spice Girls не станеться, тому що для неї це "пройдений етап". І згадала про свого знаменитого чоловіка, колишнього футболіста Девіда Бекхема, з яким вони виховують трьох синів і дочку Харпер.

[ + – ] Вікторія Бекхем на шоу Good Morning America Фото: Getty Images

"Ми підтримуємо одне одного. Він неймовірний батько і чудовий чоловік. Я щаслива бути з ним", — розповіла Вікторія.

Однак, вразила шанувальників Бекхем не своїми одкровеннями, а зовнішнім виглядом. Багато хто зазначив, що вона явно нещодавно збільшила губи. У Twitter фанати почали питати, що дизайнерка зробила зі своїм обличчям. "Будь ласка, більше ніяких філерів для губ; люблю Вікі, але те, що сталося з її губами — це ганьба, вона рухає тільки повіками і губами, коли говорить ... це так неприродно і дивно. Чому жінки роблять це із собою?!".

Крім явного нового втручання пластичного хірурга, шанувальники помітили і наряд Вікторії, у якому вона з'явилася на шоу. А точніше його колірну гамму. Образ дизайнерки порівняли зі світлофором і нарядом Маскота ресторану Макдональдс — клоуна Рональда Макдональда. А хтось написав, що подібне поєднання кольорів рідко можна побачити з 2010-х, коли такі комбінації були в тренді.

[ + – ] Вікторія Бекхем на шоу Good Morning America Фото: Getty Images

Для шоу Вікторія вибрала дуже яскравий образ — жовті штани, улюбленого нею фасону кльош, червоний джемпер з чорними рукавами, — усе її власного лейбла, — і сліпучо-зелений клатч Bottega Veneta Cassette. Усі речі окремо були цілком стильними і красивими, але їхнє поєднання виявилося занадто екстравагантним. Втім, Вікторія не образилася на критиків і навіть додала фото Рональда Макдональда у свої сторіз у соцмережах.