Виктория Бекхэм напугала поклонников результатом пластики

И шокировала слишком экстравагантным нарядом, который критики уже сравнили со светофором

Дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм появилась на шоу Good Morning America. И поразила поклонников своим очень ярким нарядом. Об этом пишет Vogue.

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На шоу 47-летняя звезда рассказала о своей новой линии косметики. Отметила, что воссоединения Spice Girls не случится, потому что для нее это "пройденный этап". И упомянула о своем знаменитом супруге, бывшем футболисте Дэвиде Бекхэме с которым они воспитывают трех сыновей и дочь Харпер.

[ + – ] Виктория Бекхэм на шоу Good Morning America Фото: Getty Images

"Мы поддерживаем друг друга. Он невероятный отец и замечательный муж. Я счастлива быть с ним", — рассказала Виктория.

Однако поразила поклонников Бекхэм не своими откровениями, а внешним видом. Многие отметили, что она явно недавно увеличила губы. В Twitter фанаты начали спрашивать, что дизайнер сделала со своим лицом. "Пожалуйста, больше никаких филлеров для губ; люблю Вики, но то, что произошло с ее губами – это позор; она двигает только веками и губами, когда говорит… это так неестественно и странно. Почему женщины делают это с собой?!".

Кроме явного нового вмешательства пластического хирурга, поклонники отметили и наряд Виктории, в котором она явилась на шоу. А точнее его цветовую гамму. Образ дизайнера сравнили со светофором и нарядом маскота ресторана Макдональдс – клоуна Рональда Макдональда. А кто-то написал, что подобное цветовое сочетание редко можно увидеть с 2010-х, когда такие комбинации были в тренде.

[ + – ] Виктория Бекхэм на шоу Good Morning America Фото: Getty Images

Для шоу Виктория выбрала очень яркий образ – желтые брюки, любимого ею фасона клеш, алый джемпер с черными рукавами, — все ее собственного лейбла, — и ослепительно-зеленый клатч Bottega Veneta Cassette. Все вещи по отдельности были вполне стильными и красивыми, но их сочетание оказалось слишком экстравагантным. Впрочем, Виктория не обиделась на критиков и даже добавила фото Рональда Макдональда в свои сториз в соцсетях.