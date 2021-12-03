Виктория Бекхэм поделилась секретом сохранения идеального веса

При росте 163 сантиметра вес Виктории составляет всего 49 килограммов. И это несмотря на то, что она родила четверых детей.

47-летняя дизайнер, супруга футболиста Дэфида Бекхэма и бывшая певица Виктория Бэкхем, родив четверых детей, продолжает сохранять фигуру, какая у нее была в 20-летнем возрасте. Весь секрет такого успеха в поддержании формы заключется в диете, которой Вики придерживается уже не одно десятилетие, пишет Elle.

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Так, недавно миссис Бекхэм в очередной раз продемонстрировала свое меню. В сториз Instagram она сначала похвасталась платьем, которое наденет на рождество, показав точеную фигуру, а затем сфотографировала тарелку с заказанным в ресторане блюдом, куда отправилась вместе с сыном Ромео.

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Если парень не стал отказывать себе в удовольствии плотно покушать и предпочел пиццу, то Виктории принесли лосося, приготовленного на гриле, и авокадо. И все это – без масла и специй.

В подкасте River Cafe Table 4 дизайнер признавалась, что тема ее меню – самое скучное, что может быть в этом мире.

"Хорошо, что мне нравится? Я люблю цельнозерновые тосты с солью. Я люблю соль, что я могу сказать", – отметила она.

Виктория также поделилась, что любит есть продукты, приготовленные без масла, сливочного масла и соусов. Она не ест красное мясо с семи лет и 15 лет не употребляет молочные продукты. Еще знаменитость она любит бобовые, фрукты и цитрусовые, предпочитает есть овощи, приготовленные на пару с бальзамическим уксусом, и старается приправлять еду сама.

"Так что для большинства ресторанов я, вероятно, их худший кошмар", – сказал дизайнер.

Бывшая участница Spice Girls сформировала свое многолетнее меню, еще когда выступала в группе. Во время гастролей они часто посещали хорошие рестораны, и, если бы не ее диета, Виктория была бы более склонна "съесть все содержимое корзины с хлебом".

По данным ресурса bodysize.org, при росте 163 см вес Виктории в 2021 году составляет 49 кг.

Напомним, Виктория Бекхэм показала самую модную сумку сезона. Недавно дизайнера заподозрили в злоупотреблении пластикой и раскритиковали за слишком яркий выбор наряда.