Бруклин Бекхэм рассказал, как делал предложение своей возлюбленной

Свадьба сына известного футболиста – одно из самых ожидаемых событий 2022 года.

22-летний Бруклин Бекхэм рассказал, как делал предложение своей девушке, 27-летней американской актрисе Николе Пельтц, пишет Daily Mail. Об этом молодой жених рассказал Джеймсу Кордену в The Late Show.

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Сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм отметил, что пытался сделать все романтично и незабываемо, поэтому приготовил любимое вино своей возлюбленной, однако не смог открыть его в самый ответственный момент. "Через 10 минут я наконец-то открыл вино, налил его в бокал, а потом встал на колен. Она не поняла, что я хочу сделать", — признался Бекхэм.

[ + – ] Первая часть торжества состоится 9 апреля 2022 года.

27-летняя Никола начала плакать от счастья и не могла остановиться минут пять, а Бруклин в это время признавался ей в любви.

Отметим, что первая часть празднования состоится 9 апреля 2022 года в имении отца невесты в Палм-Бич. Ведь отец Николы – знаменитый американский миллиардер и промышленник Нельсон Пельц.

Напомним, что 22-летний Бруклин Бекхэм получил миллионный контракт с Superdry и стал новым лицом молодежного бренда.

Тем временем бывшая возлюбленная Бруклина Бекхэма, 24-летняя британская модель Хана Кросс пошла на свидание с сыном модели Синди Кроуфорд.