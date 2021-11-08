Бруклин Бекхэм заключил миллионный контракт с брендом Superdry

Сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм стал новым лицом молодежного бренда

Старший сын четы Бекхэм поднялся еще на одну ступеньку в своей модельной карьере, заключив контракт на один миллион фунтов стерлингов с известным брендом Superdry. Об этом пишет The Sun.

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22-летний Бруклин уже продемонстрировал дебютную фотографию в модном пуховике, продемонстрировав часть своих многочисленных татуировок.

Уже 9 ноября Бруклин примет участие в открытии флагманского магазина марки на одной из самых "модных" улиц Лондона — Оксфорд-стрит.

Фото: Instagram brooklynbeckham

"Это огромная возможность для Бруклина, которая закрепит за ним статус настоящей модели в мире моды. И это прекрасная возможность для него, ведь он заинтересован в экологии и хочет внести свой вклад", — отметил источник близкий к восходящей звезде.

Модельная карьера Бруклина началась еще в 2014 году, он появлялся на обложке Vogue China, а недавно он и его невеста Никола Пельтц снялись в рекламной кампании Pepe Jeans. А также Бруклин всерьез занимается фотографией. И даже опубликовал книгу своих фото "Что я вижу" в 2017 году. Впрочем, критики ее приняли не слишком тепло.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham [ + – ] Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

Впрочем, второе поколение Бекхэмов уже не впервые проявляет себя в модельном бизнесе. Так, младший брат Бруклина, Ромео, участвовал в рекламной кампании Burberry, когда ему было всего 12 лет.