Бруклін Бекхем уклав мільйонний контракт із брендом Superdry
Син знаменитого футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем став новим обличчям молодіжного бренду.
Старший син подружжя Бекхем піднявся ще на одну сходинку у своїй модельній кар'єрі, уклавши контракт на мільйон фунтів стерлінгів з відомим брендом Superdry. Про це пише The Sun.
22-річний Бруклін уже продемонстрував дебютну фотографію у модному пуховику, продемонструвавши частину своїх численних татуювань.
Вже 9 листопада Бруклін візьме участь у відкритті флагманського магазину марки на одній із наймодніших вулиць Лондона — Оксфорд-стріт.
"Це величезна можливість для Брукліна, яка закріпить за ним статус справжньої моделі у світі моди. І це чудова можливість для нього, адже він зацікавлений в екології і хоче зробити свій внесок", — зазначило близьке до висхідної зірки джерело.
Модельна кар'єра Брукліна розпочалася ще у 2014 році, він з'являвся на обкладинці Vogue China, а нещодавно він та його наречена Нікола Пельтц знялися у рекламній кампанії Pepe Jeans. А також Бруклін серйозно займається фотографією. І навіть опублікував книгу своїх фото "Що я бачу" у 2017 році. Втім, критики її прийняли не надто тепло.
Втім, друге покоління Бекхемів вже не вперше виявляє себе у модельному бізнесі. Так, молодший брат Брукліна, Ромео, брав участь у рекламній кампанії Burberry, коли йому було лише 12 років.